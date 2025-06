Es gilt als „Olympia-Medaille für Freizeitsportler“: das Deutsche Sportabzeichen. Dementsprechend anspruchsvoll ist die Prüfung. Wer es bestehen will, muss regelmäßig trainieren. Das geht immer dienstags im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr.

Die Sportabzeichensaison hat begonnen und damit auch die Vorbereitung auf die Prüfung der Fitness. Franz Josef Schneider aus Grafschaft-Vettelhoven ist promovierter Sportwissenschaftler und setzt sich seit Jahren für das Ablegen des Sportabzeichens ein. Er gibt Informationen und Anregungen für diejenigen, die sich für das Ablegen des Sportabzeichens interessieren.

Was ist das Deutsche Sportabzeichen eigentlich?

Das Deutsche Sportabzeichen kommt einem umfassenden Fitnesstest gleich. Ohne ein Mindestmaß an Vorbereitung auf die Abnahme der Prüfungsleistungen schaffen nur wenige vielseitige „Modellathleten“ die altersadäquaten und größtenteils wählbaren Disziplinen der Kategorien, in die das Sportabzeichen gegliedert ist, auf Anhieb: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Hinzu kommt ein Nachweis der Schwimmfertigkeit.

Die Prüfung verlangt dem Sportler neben Ausdauerleistungen wie Langstreckenlauf, Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen auch Kraftleistungen (Kugel-, Stein- oder Medizinballstoßen oder Standweitsprung), Schnelligkeitsleistungen (kurze Strecken laufen oder schwimmen oder Rad fahren), koordinative Leistungen (Hoch- oder Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen) und einen Nachweis der Schwimmfertigkeit ab (alle fünf Jahre).

Das Sportabzeichen ist weder für Schüler (ab dem 6. Lebensjahr) und Jugendliche noch für Erwachsene (bis jenseits des 90. Lebensjahrs) ein „Mitnahme-Abzeichen“. Es bedarf der technischen und konditionellen Vorbereitung. Grundsätzlich müsste allerdings der Schulsport im Rahmen des Leichtathletik- und Schwimmcurriculums auf die Anforderungen Kurz- und Langstreckenlauf, Kugelstoßen, Hoch- und Weitsprung sowie Schwimmen so vorbereitet haben, dass die jeweilige Technik nach einer kurzen Auffrischung im Training zum Sportabzeichen wieder abrufbar ist.

Wie sieht das Training für das Sportabzeichen aus?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es sich empfiehlt, möglichst viele Trainingseinheiten vor der Prüfung zu absolvieren. Zum einen um die Chance auf Bestehen zu erhöhen, zum anderen, um Verletzungen vorzubeugen. Das Training beinhaltet Elemente aus den verschiedenen Disziplingruppen und wird immer unter Anleitung eines Übungsleiters durchgeführt.

Wo kann man das Abzeichen im Kreis Ahrweiler ablegen?

Das Training und die Prüfung finden im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr statt. Los ging es bereits am 15. April. Wer möchte, kann aber noch zum Training zusteigen. Trainiert wird bis zum 28. Oktober immer dienstags ab 18 Uhr. Das Training leitet Jakob Renn, Sportabzeichenbeauftragter des Landessportbundes (LSB) für den Kreis Ahrweiler. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ziel ist es, den Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens in leichtathletischen Disziplinen im sportlichen Rahmen gerecht zu werden. Mitmachen können alle Menschen ab 6 Jahren. Auch ein unverbindliches Probetraining ist möglich.

Woher stammt die Idee des Sportabzeichens?

Carl Diem, ehemaliger Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln, brachte die Idee des Sportabzeichens aus Schweden nach Deutschland. Ihm wurde kurze Zeit später, im Jahr 1913, das Deutsche Sportabzeichen mit der Nummer eins verliehen. War das sportliche Ehrenabzeichen anfangs allein dem männlichen Geschlecht vorbehalten, wurden bereits 1921 gesonderte Bedingungen für Frauen geschaffen.

Was sollten Teilnehmer im Alter bedenken?

Der Gesundheit wegen sollten diese etwa ab dem 40. Lebensjahr, wenn sie bislang noch keinen Sport betrieben haben, ihren Hausarzt aufsuchen. Schließt er medizinische Bedenken aus, können sie sich der Anleitung der, zu jedem Trainingstermin anwesenden, Übungsleiter anvertrauen.

Infos zum Deutschen Sportabzeichen gibt es beim TuS Ahrweiler über Jacky Renn, E-Mail sportabzeichen@tus-ahrweiler.de oder unter Telefon 01573/3686842.