Der Duft von altem Leder, die edle Holzvertäfelung, die Kippschalter am dezent gestalteten Armaturenbrett: Der 1966er Jaguar S-Type von Oldtimer-Sammler Udo Wirz ist sowohl innen als auch außen eine Klasse für sich. Luxuriös, aber nicht protzig, elegant und zugleich schlicht. „Der ganze Wagen ist eine Art Understatement“, bestätigt Wirz lachend. Der 69-Jährige, der mit seiner Frau am westlichsten Rand des Kreises Ahrweiler wohnt, besitzt den Wagen seit nunmehr vier Dekaden und hat mit ihm schon allerhand erlebt. Auf einer kleinen Spritztour schwärmt er von den Qualitäten des Jaguars, der trotz einer gewissen Patina immer noch schnurrt wie ein großes Kätzchen – und quasi über die Straße gleitet.

i Das Interieur des Jaguar begeistert durch edles Unterstatement. Thomas Kölsch

Wirz’ Geschichte beginnt mit einer Ente. Nicht gerade sein Traumwagen, sagt er, auch Mitte der 70er nicht, aber einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und er war immerhin solider als das alte DKW-Motorrad von 1939, das er einst auf der örtlichen Müllkippe gefunden hatte. „Kurz bevor die geschlossen wurde, haben einige Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung noch alles entrümpelt“, erklärt er. „Ein paar Kumpel hatten mir davon erzählt, dass darunter auch ein paar Motorräder waren, und ich war sofort Feuer und Flamme. Allerdings hatten sie die Maschinen schon unter sich aufgeteilt, sodass für mich nur die DKW blieb – später habe ich herausgefunden, dass die ursprünglich meinem Onkel gehörte.“ So klein ist die Welt. „Auf jeden Fall kam ich so zum Schrauben. Ich fand es faszinierend, mich auf die Suche nach Defekten und anderen Problemen zu begeben. Ich habe mir im Laufe der Zeit fast alles selbst beigebracht und die Kenntnisse auch angewendet, erst am Motorrad und später an meinen Autos.“

Die schwierige Suche – und die Arbeit danach

Und wie kam er zum Jaguar? „Den hat mir ein englischer Freund meines Bruders schmackhaft gemacht. 1984 hat er mich dann mit nach Birmingham genommen, und während er seiner Arbeit nachging, habe ich Anzeigen gewälzt.“ Abends habe man dann die Inserenten abgeklappert, was zu einigen denkwürdigen Begegnungen führte. „Ich erinnere mich noch gut an einen alten britischen Major, der einen Jaguar für 800 britische Pfund angeboten hatte. Als er erfuhr, dass ich Deutscher bin, ist der Preis auf 1800 Pfund gestiegen.“ Ein Preis, den Wirz nicht zu zahlen bereit war.

i Udo Wirz und sein Jaguar Thomas Kölsch

„Ein paar Tage später fand ich aber einen Wagen, der mir zusagte und den ich dann nach Deutschland überführte. Erst hier habe ich dann festgestellt, was für einen Schrotthaufen ich gekauft hatte. Ich wusste von einem Motorschaden, aber die Karosserie war auch voller Mauselöcher. Ich musste ihn komplett auseinandernehmen.“ Was er auch tat. Sogar den Motor zerlegte Wirz selbst – eine Aufgabe, die sich die meisten Oldtimer-Liebhaber nicht zutrauen würden. Jedes Teil wurde überholt und repariert, auch wenn er unter anderem die Sitze im Originalleder beließ. „Ich bin der Meinung, dass einem Oldtimer eine gewisse Patina gut steht und ihm Charakter verleiht“, sagt er.

Getriebeschaden am Hochzeitstag

Dennoch hat das Jaguar-Projekt seine Zeit gedauert: Erst drei Jahre später war der Wagen in einem zulassungsfähigen Zustand. „Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so lange daran arbeiten würde“, erinnert sich Wirz. „Ein großes Problem war, dass es in Deutschland keine Ersatzteile gab, und ich konnte mir nicht einfach alles aus Großbritannien schicken lassen. Zum Glück habe ich einen Schmied gefunden, der mir passende Bleche für die Karosserie gedengelt hat, die ich dann selbst zusammengeschweißt habe. Echte Handarbeit. Aber der Aufwand hat sich definitiv gelohnt: Immerhin läuft der Jaguar damit seit 1987 fast ohne Probleme.“ Fast ohne Probleme? „Na ja, ausgerechnet an dem Tag, als ich meinen Sohn mit dem Jaguar zu seiner Hochzeit fahren wollte, ging auf einmal nichts mehr. Getriebeschaden. Das war natürlich ärgerlich. Zum Glück sind wir trotzdem rechtzeitig an der Kirche angekommen.“

i Udo Wirzt mit seinem 300 PS starken Jaguar Cabrio sowie dem Jaguar S Type. Thomas Kölsch

Abgesehen von diesem Zwischenfall hat der Jaguar Udo Wirz treu begleitet – und hat seit einigen Jahren Gesellschaft. „Der S-Type ist wunderschön, heizt sich aber vor allem im Sommer schnell auf“, erklärt Wirz. „Deshalb kam ich auf die Idee, noch ein Cabrio zu kaufen, und irgendwann konnte ich auch meine Frau davon überzeugen. In Hannover bin ich dann auf einen Jaguar XJS Zwölfzylinder gestoßen, mit fast 300 PS. Ein echtes Geschoss, was man aber nur selten merkt. Auch den musste ich wegen Korrosionsschäden und kaputter Achslager erst einmal auseinandernehmen, aber inzwischen ist er ebenfalls in Bestform.“ Und kann mit einem satten Sound aufwarten. „Ich fahre mit dem Wagen keine Rennen, und auch auf die Rallyes, an denen ich früher gern teilgenommen habe, verzichte ich mittlerweile“, so Wirz. „Für mich sind 100 Stundenkilometer ein angenehmes Tempo.“ Auch wenn der Motor mehr kann? „Oh ja, aber das muss ja nicht sein. Obwohl, manchmal mache ich das doch. Selten. Dann bleiben selbst die dicken BMW hinter mir zurück.“