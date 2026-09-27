Tausende feiern gemeinsam Dernauer Winzerfest zieht wieder die Massen an Thomas Weber 27.09.2026, 14:00 Uhr

i Gregor, Christian, Bettina und Ulla aus Bornheim feiern gern an der Ahr. Thomas Weber

Das Dernauer Winzerfest ist schon etwas ganz Besonderes. Das wurde auch bei der 77. Ausgabe wieder deutlich.

Zum 77. Mal feierten Tausende von Besuchern am Wochenende mit ihren zahlreichen Gastgebern das Dernauer Winzerfest. Bei strahlendem Wetter und hohen spätsommerlichen Temperaturen herrschte an allen Ecken und Enden Hochstimmung. Musik und Tanz auf der Agenda Nicht nur auf dem Festplatz ging es rund, auch in den zahlreichen Winzerhöfen, wo neben Wein und Speisen oftmals Musik und Tanz auf der Agenda standen.







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