Tausende feiern gemeinsam
Dernauer Winzerfest zieht wieder die Massen an
Gregor, Christian, Bettina und Ulla aus Bornheim feiern gern an der Ahr.
Gregor, Christian, Bettina und Ulla aus Bornheim feiern gern an der Ahr.
Thomas Weber

Das Dernauer Winzerfest ist schon etwas ganz Besonderes. Das wurde auch bei der 77. Ausgabe wieder deutlich.

Lesezeit 2 Minuten
Zum 77. Mal feierten Tausende von Besuchern am Wochenende mit ihren zahlreichen Gastgebern das Dernauer Winzerfest. Bei strahlendem Wetter und hohen spätsommerlichen Temperaturen herrschte an allen Ecken und Enden Hochstimmung.

Musik und Tanz auf der Agenda

Nicht nur auf dem Festplatz ging es rund, auch in den zahlreichen Winzerhöfen, wo neben Wein und Speisen oftmals Musik und Tanz auf der Agenda standen.
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