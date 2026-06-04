Lärm und Müll bei Weinfrühling Dernauer klagen: „Fünf Wochenenden sind zu lang!“ Maja Wagener 04.06.2026, 06:00 Uhr

i Schon am ersten Wochenende des Weinfrühlings Mittelahr war der Rotweinwanderweg zwischen Dernau und Altenahr gut besucht. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Weinfrühling zog in diesem Jahr an fünf Wochenenden Tausende von Besuchern an die Mittelahr. Veranstalter sprechen vom Erfolg, Anwohner in Dernau von Lärm bis in die Nacht und ekligen Überbleibseln vor der Haustür.

Zu viel Lärm, Müll und Betrunkene:„Fünf Wochenenden, zweimal im Jahr, sind einfach zu viel“, sagt ein Ehepaar aus Dernau, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nach dem diesjährigen Weinfrühling. Das ist ihr Fazit. Zum 17. Mal hat der Ort an der Ahr damit das Frühjahr begrüßt, zum vierten Mal zusammen mit dem Weinfrühling Mittelahr.







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