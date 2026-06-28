Auf Abschiedstournee sind Weinkönigin Carla Poppelreuter und ihre Weinprinzessinnen Anna Thiel und Luisa Bertram. Ein neues Trio steht bereit und stellt sich beim diesjährigen „Ässelsklaaf“ im Schlosshof vor – sie hegen eine enge Bindung zu Dernau.
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Bis zum Winzerfest im September ist es noch etwas Zeit, und Weinkönigin Carla Poppelreuter mit ihren Weinprinzessinnen Anna Thiel und Luisa Bertram führen auch weiterhin frohgemut ihre Regentschaft. Dann wird beim Winzerfest eine neue Weinkönigin 2026/27 mit ihren Weinprinzessinnen proklamiert werden.