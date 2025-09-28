Gelebte Tradition Dernau feiert heiteres Winzerfest voll schöner Momente Eberhard Thomas Müller 28.09.2025, 16:00 Uhr

i Auch beim Festumzug am Samstag, Luisa Bertram (von links), Carla Poppelreuter und Anna Thiel vor der Krönung, wurden die Majestäten bejubelt. Eberhard Thomas Müller

Feierliche Krönung, emotionale Reden und ein Festzug voller Kreativität: Das Dernauer Winzerfest begeisterte Einheimische und Gäste gleichermaßen. Ein Fest, das das Herz höherschlagen ließ.

Petrus meinte es gut, und so konnten die Dernauer am Wochenende mit ihren Gästen ein unbeschwertes, heiteres Winzerfest feiern. Flankiert von Weinständen, gemütlichen Straußwirtschaften und Livemusik von den verschiedenen Bühnen gab es an den drei Tagen für Augen, Ohren und Gaumen viel zu sehen, zu hören und zu schmecken.







Artikel teilen

Artikel teilen