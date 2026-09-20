In Dernau fand am Freitag recht spontan ein Fest der Demokratie statt. Die Initiatoren und 200 Besucher wollten ein buntes Zeichen setzen gegen rechts und auch gegen einen Info-Stand der AfD, der am Bahnhof aufgebaut war.
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Dernau ist bunt: Diese Botschaft hat die Ahrtal-Gemeinde jetzt mit einem spontanen Fest der Demokratie auf dem Dorfplatz eindrucksvoll unterstrichen. Rund 200 Bürger sind an diesem Freitagnachmittag gekommen, um die Menschen in unruhigen Zeiten noch ein bisschen näher zusammenzubringen und um miteinander ins Gespräch zu kommen.