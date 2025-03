Der Wanderweg „Eifelleiter“ wird in Spessart gefeiert

Der 53 Kilometer lange Premiumwanderweg „Eifelleiter“ wird zehn Jahre alt. Dieses Jubiläum soll nun im Mai gebührend gefeiert werden – rund um die Mehrzweckhalle in Spessart sind am 25. Mai allerlei Aktivitäten geplant.

Weite Höhen, tiefe Schluchten und lichte Buchenwälder – die Osteifel ist ein ideales Wandergebiet für Tourenbegeisterte aus nah und fern. Tourismusmanager und Lokalpolitiker haben dieses Potenzial schon vor einiger Zeit erkannt und sich bemüht, gemeinsam hochwertige Angebote für diese Form des sanften Tourismus zu etablieren. Dass dies ein Erfolgsrezept ist, wird in diesem Jahr einmal mehr klar: Der Premiumwanderweg „Eifelleiter“ wird zehn Jahre alt.

i Bei der Bekanntgabe des Jubiläumsprogramms im Rathaus Niederzissen von links nach rechts: Sarah Stein (Vulkanregion Laacher See), Udo Seifen (Beigeordneter VG Adenau), David Kramprich (Bezirkswegewart Eifelverein), Johannes Bell (Bürgermeister VG Brohltal), Marcel Caspers (Bürgermeister VG Bad Breisig), Holger Klemm (Tourist-Info Bad Breisig), Daniela Sturm (VG Brohltal), Daniela Schmitz (Tourist-Info Adenau). VG Brohltal Peter Engels

Weg ist insgesamt 53 Kilometer lang

Der Fernwanderweg führt in mehreren Etappen über eine Gesamtlänge von 53 Kilometern vom Rheinufer bei Bad Breisig durch das Brohltal und über die Hohe Acht bis nach Adenau. „Wie kaum ein anderer Wanderweg glänzt die Eifelleiter mit ihren einzigartigen Naturspektakeln abseits von hektischem Treiben, Sorgen und Stress“, schwärmt Sarah Stein von der Vulkanregion Laacher See über den beliebten Weg, der mittlerweile von einigen kürzeren Extrarouten flankiert wird. „Ende 2012 erreichte uns die freudige Nachricht, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Kooperationspartnern, den Verbandsgemeinden Adenau, Bad Breisig und Brohltal, für das Projekt Errichtung des Prädikatswanderweges ,Eifelleiter’ und der Extra-Tour ,Vinxtbachtal’ einen Zuschuss aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und aus Mitteln des Landes von rund 138.000 Euro bewillige“, erinnert sich der Brohltaler VG-Bürgermeister Johannes Bell an den Startschuss zum 2015 eröffneten Weg.

i Lichtdurchflutete Wälder und atemberaubende Ausblicke bietet die Strecke, die sich entlang zahlreicher Naturdenkmäler vom Rhein bei Bad Breisig bis nach Adenau zieht. ET Dominik Ketz

Gefeiert wird das Jubiläum am 25. Mai

Nun soll der gemeinsame Erfolg gebührend gefeiert werden. Am Sonntag, 25. Mai, 14.30 bis 17 Uhr wird rund um die Mehrzweckhalle Spessart gefeiert. Geboten werden geführte Wanderungen und ein buntes Festprogramm rund um die Eifelleiter für Jung und Alt. Für Wanderer startet der Festsonntag aber schon früher am Tag. Um 11 Uhr geht die Schlemmerwanderung mit einem rustikalen Frühstück/Brunch im gemütlichen Ambiente des Bahnhofs Engeln los. Gestärkt macht sich die Wandergruppe dann auf den Weg zum Festgelände.

Wie kaum ein anderer Wanderweg glänzt die Eifelleiter mit ihren einzigartigen Naturspektakeln abseits von hektischem Treiben, Sorgen und Stress .

Sarah Stein von der Vulkanregion Laacher See

Ebenfalls um 11 Uhr geht es für Kinder und Familien los. Ein Wandererlebnis für große und kleine Wanderfans bietet die Familienwanderung zum Erlebniswald Steinrausch. Dort können kleine und große Entdecker auf dem Rundgang spielerisch alles Wissenswerte über Tiere und Pflanzen des Waldes oder Vulkanismus erfahren.

Für alle Wanderfreunde bietet sich die Wanderung auf der Rundtour „Bahnhof Engeln“ an. Um 11 Uhr startet die geführte Tour auf dem Festgelände an der Mehrzweckhalle Spessart und folgt der klassischen Eifelleiter-Zuweg-Rundtour zum Bahnhof Engeln und zurück.

Auf dem Festgelände wird die Falknerei Dippel aus Ochtendung eine Vorführung präsentieren. Stelzenläufer und Luftballonkünstler gehören ebenso zum Programm wie Livemusik und das Maskottchen Laachus. Für das leibliche Wohl sorgt der Sportverein Spessart.