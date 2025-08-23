Einmal die ganze Strecke der Ahrtalbahn abzufahren, um zu sehen, wie der Stand der Dinge an den Haltepunkten ist – diesem Thema widmet sich unsere Zeitung in einer Artikelserie. Heute werfen wir einen Blick auf den Bahnhof Walporzheim.

Wie sehen die Bahnhöfe entlang der Ahrtalbahn aus? Die Rhein-Zeitung hat anlässlich der baldigen Wiedereröffnung eine Fahrt entlang der Strecke gemacht und erreicht nun in der sechsten Folge den Haltepunkt am Fuße der Bunten Kuh.

i Bis zur Verlegung der Bahnstrecke auf die nördliche Seite von Walporzheim war dieses Gebäude an der Walporzheimer Straße der Bahnhof des Ortes. Heute dient es als Wohnhaus. Jochen Tarrach

Haltepunkt „Ahrweiler Markt“ liegt auch noch auf dem Weg

Nach einem längeren Aufenthalt am Bahnhof in Ahrweiler ging es weiter bis nach Walporzheim. Früher bog die Strecke dorthin gleich hier hinter dem Bahnhof Ahrweiler links ab, führte bis 1910 am Ahrtor vorbei, über den heutigen großen Parkplatz und nahe der Ehrenwall’schen Klinik weiter bis in den Weinort Walporzheim. Heute ist das nicht mehr so, denn die Bahnstrecke führt nun auf der anderen, der nördlichen Seite der Stadt zwischen Kreisverwaltung und B267 entlang. In der Nähe des Adenbachtores bei Kilometer 14 kommen die Gleise wieder so nah an die Ahrweiler Altstadt heran, dass es um 1963 sinnvoll erschien, direkt dort den Haltepunkt „Ahrweiler Markt“ einzurichten. So war es für die Fahrgäste fortan einfacher, das Geschäftszentrum in der Innenstadt zu erreichen und auf der anderen Seite der ideale Startpunkt für eine Wanderung durch die Weinberge.

Nach nur kurzem Halt, die Zeit reicht gerade zum Ein- und Aussteigen, geht es weiter immer schön der B267 entlang bis nach Walporzheim. Bis zur Verlegung der Strecke um 1912 erreichte die Bahn den Ort am Ahrtor vorbei über die heutige Walporzheimer Straße. Deshalb wurde auch dort nahe der Straße und direkt am Gleiskörper ein Bahnhofsgebäude errichtet, welches den anderen, zum Beispiel in Bad Bodendorf oder Heimersheim, um nichts nachstand. Es ist noch heute gut erhalten und wird mit seinem Fachwerkschuppen als Wohngebäude genutzt.

Mit der Verlegung der Strecke auf einen Damm zwischen Ort und B267 im Jahr 1912 verlor das Bahnhofsgebäude seine Bedeutung und wurde verkauft. An seiner Bauweise ist es jedoch noch immer als der alte Bahnhof zu erkennen. So wurde 1912 ein neues Stationsgebäude erforderlich, das allerdings auf dem erwähnten Damm wesentlich bescheidener ausfiel und nur über eine lange Treppe zu erreichen war.

i Im Jahre 1912 wurde dieser schmucke Pavillon als Bahnhof gebaut. Er tat seinen Dienst bis 2024. Jochen Tarrach

Haltepunkt wird wieder in Betrieb genommen

Im Gegensatz zum vorherigen Gebäude behielt der kleine Fachwerkpavillon mit offener Wartehalle allerdings wesentlich länger seine Funktion. Durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 wurden weite Teile der Strecke der Ahrtalbahn schwer beschädigt oder zerstört. Auf dem erhöhten Bahndamm war das Gebäude jedoch glücklicherweise durch die Flut nicht zu Schaden gekommen. Weiter ging es mit der Bahn ab hier aber nicht mehr, denn die reißende Flut hatte von den Bahnanlagen nicht mehr viel übrig gelassen.

i Im Sommer 2024 wurde das inzwischen historische Fachwerkgebäude professionell von Fachleuten rückgebaut und als Zeitzeuge ins Rheinische Freilichtmuseum nach Kommern gebracht. Jochen Tarrach

Im Zuge der Erneuerung und Elektrifizierung der Strecke wird der Haltepunkt Walporzheim mit feierlicher Inbetriebnahme am Montag, 25. August, wieder neu eröffnet. Das Bahnhofsgebäude wurde erneuert, modernisiert und barrierefrei eingerichtet. Erst im Sommer 2024 wurde das inzwischen historische Fachwerkgebäude professionell von Fachleuten rückgebaut und als Zeitzeuge ins Rheinische Freilichtmuseum nach Kommern gebracht. Dort soll es als typisches Baudenkmal seiner Zeit an die Anfänge des Zugverkehrs im Ahrtal erinnern.

i Mit neuen Bahnsteigen und Unterständen präsentiert sich der Haltepunkt Walporzheim heute. Jochen Tarrach

Seit 1947 endet kurz hinter dem Bahnhof, genau an der „Überleitstelle Walporzheim“, das zweite Gleis in Richtung Dernau und weiter ins Tal hinein. An der Strecke gab es noch bis 1947 bei Kilometer 17,5 einen Haltepunkt in Marienthal mit einer kleinen Wartehalle, die noch bis 1955 Bestand hatte. Erst dann wurde sie abgerissen. Im Zusammenhang mit dem Bau des Regierungsbunkers, offiziell als „Ausweichsitzes der Verfassungsorgane des Bundes“ bezeichnet, wurde ab 1960 hier nochmals ein Haltepunkt eingerichtet. Dieser diente allerdings nur zum Anliefern von Baumaterialien, die dann mit einer Seilbahn zur Baustelle geliefert wurden. Heute aber erreicht die Ahrtalbahn ohne weitere Stopps Dernau. Darüber dann in der nächsten Folge mehr.