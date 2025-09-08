Fliegen können, davon träumt die Menschheit seit eh und je. Kein Wunder also, dass festliche Flugtage wie jetzt auf dem Flugplatz Wershofen Besucher in Scharen anziehen.

Sieben Jahre ist es her, dass auf dem Segelfluggelände in Wershofen ein Flugtag stattgefunden hat. Viele Interessierte erinnerten sich gern an die Darbietungen früherer Großflugtage und nahmen erfreut die Gelegenheit wahr, das Flugplatzfest mit einem anspruchsvollen Rahmenfest zu besuchen. Aus einem weiten Umfeld kamen die Gäste, die Parkplätze waren gefüllt, es wurde nur ein Obolus von 5 Euro erhoben, der zudem Lose für eine Tombola enthielt.

Kunstflugvorführungen für Besucher reizvoll

Am gesamten Wochenende kamen flugbegeisterte Besucher voll auf ihre Kosten. Neben historischen Segel- und Motorflugzeugen begeisterten Kunstflugvorführungen, die einfach immer wieder spannend sind. Und einige Besucher nahmen die Gelegenheit zu einen Rundflug über die Eifelhöhen wahr.

Die Segelfluggruppe Wershofen wurde 1952 gegründet. Ihr gehören derzeit rund 240 Vereinsmitglieder an, etwa ein Viertel davon ist auch aktiv. Vorsitzender ist Herbert Nett. Bereits im Jahr 1953 entstand die Idee, einen eigenen Schulgleiter zu bauen. Ein anspruchsvolles Vorhaben, das gut gelang und zu weiteren Taten anspornte. Es handelte sich um einen sogenannten SG 38.

i Blick vom Tower auf den Flugplatzbetrieb Werner Dreschers

Ein Nachbau nach Originalvorgaben konnte besichtigt werden. Während heute Seilwindenstarts oder Schleppstarts die Regel sind, war damals der Gummiseilzugstart erforderlich, ein aufwendiges Verfahren, dass durchaus richtig Muskelkraft mehrerer Männer erforderte.

Flugplatz in Vereinsbesitz

Das ursprüngliche Gelände befand sich auf dem Kottenborn, das heutige großzügige Vereinsgelände bietet wesentlich bessere Arbeitsbedingungen. Zeitversetzt wurden Flugzeughangare gebaut und eine Anhängerhalle. Der Flugplatz befindet sich komplett im Eigentum des Vereins.

i Fachleute unter sich, die Experten beantworteten viele Fragen. Werner Dreschers

Vier Doppelsitzer und drei Einsitzer ermöglichen beste Flugmöglichkeiten. Auch einen Motorsegler nennt der Verein sein Eigen. Derzeit sind zwölf Privatmaschinen auf dem Gelände stationiert.

Das Einzugsgebiet für Mitglieder ist groß, über die Kreise Ahrweiler, Euskirchen bis in die Räume Aachen, Bonn Köln, auch Koblenz und Trier reicht es. Und die Zahl der Flugbewegungen ist recht hoch. Um die 3500 bis 4000 Starts sind dokumentiert. Bereits ab 14 Jahren ist die Teilnahme am Vereinsflugbetrieb möglich. Schnupperkurse werden angeboten. Der Traum vom Fliegen ist einfach zugänglich, erfahrene Fluglehrer weisen fachkundig ein.

i Kunstflugexperte Patric Leis in der Pitts S-1 Werner Dreschers

Zu den Glanzlichtern des Flugplatzfestes: Da gab es den berühmten Fieseler Storch Fi-156, ein Kurzstartflugzeug, das aufgrund seiner Eigenschaften auch militärisch genutzt wurde. Gern wurde der SG-38 gezeigt, sagenumwoben, er hat die Geschichte des Vereins mitgeprägt.

Eine Besonderheit waren die Motorkunstflüge von Patric Leis mit einer Pitts S-1. Seine Airshows sind in ganz Deutschland bekannt.

i Eine Cessna - beliebtes Modell für Geschäftsreisende. Unterschiedliche Baureihen waren zu besichtigen. Werner Dreschers

Beliebt ist das Treffen der Cessna-Freunde. Mehrere Baureihen des als Geschäftsflugzeug beliebten Fliegers waren zu sehen.

Einen schon legendären Ruf genießt das nostalgische Fliegerpicknick, mit Teilnehmern aus mehreren europäischen Staaten. Ein Dank galt schließlich allen, die das Fest mit viel Idealismus ermöglicht haben.