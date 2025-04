Seit November 2024 sitzt Stephan Canz auf dem Chefsessel des Finanzamts Bad Neuenahr-Ahrweiler und ist der neue oberste Verwalter der Steuern im Kreis. Wie aber sieht sein beruflicher Weg aus, den er bis dahin zurückgelegt hat? Unsere Zeitung hat den 48-Jährigen an seiner neuen Wirkungsstätte besucht.

Ausgemachter Frühaufsteher

Um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen, muss Canz, verheiratet und Vater zweier Jungs im Alter von zwölf und neun Jahren, eine ganz schön weite Strecke zurücklegen. Rund 70 Kilometer trennen die Kreisstadt von seinem Wohnort Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis). Um ab 6.30 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler loslegen zu können, steigt er täglich – bis auf einen Tag, an dem er von zu Hause aus arbeitet – um 5.20 Uhr in sein Auto. Für den 48-Jährigen kein Problem. Er ist ein ausgemachter Frühaufsteher. „Die Uhrzeit ist für mich kein Thema. Ich wäre sowieso schon wach“, schmunzelt er und ergänzt: „Ich genieße das immer, denn dann habe ich meine Ruhe.“

Das gilt auch für die sich anschließende Autofahrt. „Die Ausblicke, wenn es durch das Rheintal und die Eifel geht, sind wunderschön“, findet Canz. Und er kennt sich im Kreis Ahrweiler auch schon richtig gut aus – zum einen, weil er bereits zwischen Januar 2011 und August 2014 stellvertretender Leiter des Finanzamts Bad Neuenahr-Ahrweiler war, zum anderen, weil er und seine Frau, eine waschechte Eifelerin, die gebürtig aus der Verbandsgemeinde Vordereifel stammt, gemeinsam mit den Kindern hier viel Freizeit verbringen. „Wir machen sehr häufig Ausflüge, etwa nach Maria Laach und generell ins Brohltal sowie auch zur Hohen Acht in der Adenauer Kante. Mir ist es wichtig, einen Bezug zum Landkreis Ahrweiler herzustellen. Und das tun wir durch unsere Freizeitgestaltung“, betont Canz.

i Die Container vor dem Finanzamt Bad Neunahr-Ahrweiler. Wie viele andere ist auch die neue Wirkungsstätte von Stephan Canz nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 immer noch eine Baustelle. Silke Müller

Aber auch die Kreisstadt selbst hat er in sein Herz geschlossen, unternimmt in der Mittagspause gern Spaziergänge in den Weinbergen oder entlang der Ahr. „Die Region gefällt mir wirklich sehr gut – auch die Mentalität“, sagt Canz, der schon sehr früh positiv auf den Kreis Ahrweiler geprägt wurde – durch seinen Vater Ottmar. Er war von 1999 bis 2009 Stadtbürgermeister in Bad Ems und hatte dadurch viele Kontakte zum Kreis Ahrweiler. „Er hat immer nur positiv über den Landkreis gesprochen“, sagt Stephan Canz.

Seine Heimatstadt verlassen will er dennoch nicht. Da nimmt er lieber die langen Autofahrten in Kauf. „Ich bin ein bodenständiger Mensch, komme aus Bad Ems und bin dort fest verwurzelt“, betont er. So ist er Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, im Vorstand des Turnvereins Bad Ems vertreten und dort auch aktiv in der Leichtathletikabteilung sowie Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Bad Ems, die sein Vater seinerzeit mitgegründet hat.

„Die Position als Amtsleiter ist für mich eine perfekte Kombination, um mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, aber auch wegen der größeren steuerlichen Probleme, die entschieden werden müssen.“

Stephan Canz

Dass er einmal Leiter des Finanzamts Bad Neuenahr-Ahrweiler werden würde, hat Canz nie so avisiert. „Es wurde eine Eignung zugesprochen im Beurteilungsverfahren“, berichtet er und erläutert, was er an seinem Job so mag: „Die Position als Amtsleiter ist für mich eine perfekte Kombination, um mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, aber auch wegen der größeren steuerlichen Probleme, die entschieden werden müssen.“

Früh stand für ihn fest, dass er gern in einer Verwaltung arbeiten würde. Zwar hatte er nach dem Abitur auch mal kurz über ein Studium der Wirtschaftswissenschaften nachgedacht, bewarb sich dann aber Ende der 1990er-Jahre um ein duales Studium bei der Finanzverwaltung und bekam direkt eine Zusage. „Ich habe mich dafür entschieden, weil eine Ausbildung bei der Finanzverwaltung sehr gut ist. Man bekommt viel Wissen vermittelt“, begründet Canz seine Wahl. Die Tätigkeit habe nicht etwa mit Mathe, sondern vielmehr mit logischem Denken zu tun, ergänzt er. Nach seiner Station im Finanzamt Montabaur, kam er nach Diez als Diplom-Finanzwirt FH. Die Arbeit erweckte in ihm Interesse an der Juristerei. Und so begann er 2002 ein Studium der Rechtswissenschaften in Mainz. Parallel arbeitete er noch einige Zeit lang beim Finanzamt Mainz-Mitte. Im Rahmen seines Studiums begegnete er übrigens einem gewissen Andreas Geron – aktuell Bürgermeister von Sinzig. „Er war damals Repetitor“, erzählt Canz.

i Das Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Römerstraße 5 Silke Müller

Nach seinem zweiten Staatsexamen war der Bad Emser zunächst für ein halbes Jahr als angestellter Rechtsanwalt in einer Koblenzer Steuerungsberatungsgesellschaft tätig. Aber dann zog es ihn zurück in die Finanzverwaltung – zunächst nach Koblenz. Auch an der Uni machte er weiter, promovierte 2012 in Mainz im Umsatzsteuerrecht. Nach weiteren Stationen bei den Finanzämtern in Daun und Bad Neuenahr-Ahrweiler wechselte er schließlich zum Landesamt für Steuern nach Koblenz, wo er unter anderem der persönliche Referent der Präsidentin wurde. Es folgten eine Ausbildung zum Sachgebietsleiter Betriebsprüfung im Finanzamt Mainz-Süd, eine kurze Rückkehr zum Landesamt für Steuern, bevor er schließlich stellvertretender Leiter des Finanzamts Koblenz wurde – seine letzte Station auf dem Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Sechseinhalb Jahre stellvertretender Leiter in Koblenz

Sechseinhalb Jahre war Stephan Canz stellvertretender Leiter des Finanzamts Koblenz. Die Arbeit sei sehr vielseitig gewesen. Durch die Größe der Behörde habe es auch immer viel zu tun gegeben, berichtet er. Dort Ausbildungsleiter gewesen zu sein, habe ihm sehr viel Spaß gemacht, sagt er. Canz spricht aber auch von herausfordernden Zeiten wegen der Corona-Pandemie. „Schließlich musste der Dienstbetrieb stets sichergestellt werden“, berichtet der Bad Emser rückblickend auf seine Zeit in Koblenz. sm