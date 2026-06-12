630 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, eine Drohne warnt die Bewohner. In Dernau wurde Freitagfrüh eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Was an diesem Morgen passiert ist.

Die Straßen von Dernau sind leer. Polizeiwagen blockieren die Zufahrten. Das Ordnungsamt bittet die Menschen, ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Bombenentschärfung steht an diesem Freitagmorgen, 12. Juni, bevor.

So viel Aufmerksamkeit lag länger nicht mehr auf dem Weinort im Kreis Ahrweiler.