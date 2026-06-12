630 Menschen betroffen
Der Morgen der Bombenentschärfung in Dernau
Fliegerbombe entschärft: Der schlussendliche Einsatz des Kampfmittelräumdienstes soll nur zehn Minuten gedauert haben. Das ist n
Fliegerbombe entschärft: Der schlussendliche Einsatz des Kampfmittelräumdienstes soll nur zehn Minuten gedauert haben. Das ist noch mal gut gegangen.
Michael Illjes

630 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, eine Drohne warnt die Bewohner. In Dernau wurde Freitagfrüh eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Was an diesem Morgen passiert ist.

Lesezeit 5 Minuten
Die Straßen von Dernau sind leer. Polizeiwagen blockieren die Zufahrten. Das Ordnungsamt bittet die Menschen, ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Bombenentschärfung steht an diesem Freitagmorgen, 12. Juni, bevor. So viel Aufmerksamkeit lag länger nicht mehr auf dem Weinort im Kreis Ahrweiler.

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