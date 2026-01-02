Der letzte Müller im Kreis mahlt in Brohl-Lützing 

Unsere Zeitung trifft im Kreis Ahrweiler immer wieder auf Menschen, die ein altes Handwerk am Leben erhalten. So statteten wir etwa Müller Rainer Mosen in Brohl-Lützing einen Besuch ab, der mit Wasserkraft Korn zu Mehl mahlt.
Ein schneller Griff ins Regal, ein Brötchen für wenige Cent, aufgebacken aus industriell gefertigten Teiglingen. Für viele gehört das zum Alltag. Kaum jemand fragt noch nach Herkunft, Verarbeitung oder Rohstoffen. Brot ist zur anonymen Massenware geworden: billig, überall verfügbar, austauschbar.