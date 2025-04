Die Revitalisierung des Klosters Calvarienberg ist auf den Weg gebracht. Das hat der Projektentwickler aus Würzburg, Roland Breuning, jetzt noch einmal bekräftigt. Doch bis mit ihm jemand gefunden wurde, der dieses Ziel mit Leidenschaft verfolgt, war es ein langer Weg.

Nachdem die Ursulinen 2016 angekündigt hatten, das Kloster im Jahr 2017 nach 178 Jahren zu verlassen und zu verkaufen, war es das Ende einer Ära. Hintergrund der Entscheidung zum Verkauf war die schwindende Zahl der Schwestern, von denen nur noch 18 auf dem Calvarienberg lebten. Der Altersschnitt lag bei Mitte 70. „Der Calvarienberg ist uns personell und finanziell über die Köpfe gewachsen. Wir können ihn nicht weiter aufrechterhalten“, sagte damals die Generaloberin der Kongregation, Schwester Maria Monheim.

Landmarken AG interessiert am Kloster

Ein potenzieller interessierter Käufer war bereits ausgesucht mit der Aachener Projektentwickler Landmarken AG. Gefunden werden sollte ein Nutzungskonzept, das die Strahlkraft des Ortes nicht mindert, beispielsweise Mehrgenerationenwohnungen, die das Thema Gemeinschaft aufgreifen. Übereignet werden sollten neben dem Kloster und der großen Kirche auch zwei anliegende Grundstücke: die ehemalige Ökonomie am Klosterberg und der ehemalige Klostergarten. Hier konnte sich der Investor vorstellen, Teile der Flächen als Bauland für junge Familie zu entwickeln. In einem Workshop wurde mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft über mögliche Nachnutzungen diskutiert wurde. Wichtig war der Kongregation der Ursulinen, dass beide Schulen mit Gründung einer Stiftung weitergeführt werden können. Auch der politische Wille in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler war groß, alles zu tun, um den Fortbestand der dortigen Schulen zu sichern und Bauland zu entwickeln, wenn es dazu dient, den Stiftungstopf für die Schulen zu füllen.

i Vor der Flut wurde der Innenhof des Klosters auch mal touristisch als Weingarten genutzt. Martin Gausmann. Vollrath

Verkauf ist geplatzt

Doch ein Jahr später war die Zukunft des Klosters immer noch ungewiss und der Kauf noch nicht vollzogen. 2018 breitete sich Enttäuschung aus im zähen Dialog der Stadt mit dem interessierten Investor Landmarken AG. Dieser musste aus Sicht der Verwaltung noch einige Hausaufgaben erledigen, um ein funktionierendes Miteinander der Schulen und den neuen Nutzern zu gewährleisten. Einige der Knackpunkte: Das Konzept des Investors pendelte für den Geschmack der Stadt zu sehr in Richtung teure Eigentumswohnungen. Die Parkplatzsituation und die Verkehrsbelastung bargen aus Sicht des Stadtrats Konflikte, ebenso die Zuwegung für die Schüler. Im September 2018 war der Verkauf des Klosters geplatzt. Letztendlich waren die Vorstellungen von Stadt und Käufer zu unterschiedlich. Die Landmarken AG zog sich zurück. Das Kloster war wieder auf dem Markt.

Pläne des Projektentwicklers aus Würzburg überzeugen

Im Dezember 2020 mehrten sich die Anzeichen, dass ein neuer Käufer für das Kloster gefunden ist. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Anfang 2021 dann gemeinsam mit den Schwestern des Ursulinenklosters und der Breunig Holding GmbH aus Würzburg einen Rahmenvertrag für das Areal des ehemaligen Klosters Calvarienberg geschlossen. Mit den Plänen sei man sehr einverstanden, lautete damals die Botschaft aus dem Rathaus. Insgesamt sollen auf dem Gelände rund 25.000 Quadratmeter durch Umbau- oder Neubaumaßnahmen erschlossen werden, die dann für Wohn-, Hotel- oder Gewerbefläche genutzt werden sollen. Vereinbart wurde zudem, dass der Vorhabenträger die zukünftige wegemäßige Erschließung der südlich angrenzenden Schulen sowie Stellplatzbedarfe sichert.

i Der Projektentwickler Roland Breunig (links) und Bürgermeister Guido Orthen ziehen an einem Strang, um das Vorhaben Kloster Calvarienberg zu einem guten Ende zu bringen. Martin Gausmann

Kloster wird Zufluchtsort

Doch dann kam 2021 die Flut, und der Investor musste die Pläne erst einmal auf Eis legen. In Abstimmung mit den Ursulinen, bis Ende dieses Jahres noch Eigentümer, entschieden sich die künftigen Eigentümer, die historische Klosteranlage als Hilfe in der Not anzubieten. Das Team um Breunig hat in Zusammenarbeit mit den Ursulinenschwestern, der Familie Bell und der Gärtnerei Wershofen eine Spendenaktion gestartet. Von den Spenden wurde eine Notunterkunft für Aufbauhelfer eingerichtet, einige Schulklassen zweier Schulen sind eingezogen, ebenso zwei Kindergärten. Die ehemalige Klosterküche wurde wiederbelebt, die nicht nur die Fluthelfer, sondern auch Kinder, Schüler und Lehrer mit einer warmen Mahlzeit versorgte. Die Kirche am Calvarienberg wurde von der schwer betroffenen Pfarrei St. Laurentius genutzt. Zur Weihnachtszeit wurde das Kloster weithin sichtbar illuminiert und der Innenhof in einen Weihnachtsmarkt verwandelt, der den Betroffenen vor Ort ein Stück Normalität und heile Welt gab.

In der Zwischenzeit gingen die Planungen rund um das spannende Objekt weiter, für das seit 2024 nun Baurecht besteht. Die Bauarbeiten sollen beginnen, sobald ein Investor und ein Hotelbetreiber gefunden sind. Anfang 2026 kann es laut Breunig so weit sein.