Bürgermeister Adriany warnt Der Hang rutscht: Müsch droht erneutes Hochwasser Michael Illjes 03.07.2026, 05:00 Uhr

i Der Hang bei Müsch rutscht. Die Flut hat den Sockel des Hangs verschluckt, seither ist der Hügel in Bewegung. Michael Illjes

Zweimal wurde der Eifelort Müsch im Kreis Ahrweiler in den letzten zehn Jahren von einem Hochwasser getroffen. Jetzt bedroht ein instabiler Hang den kleinen Ort – und weckt die Sorge vor einer dritten Flut.

Ein Hang bei Müsch rutscht. Unter dem Hügel liegen zwar keine Häuser oder angrenzende Straßen, dennoch wäre ein Sturz des Geländes eine Katastrophe für die idyllisch gelegene Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler. Das drohende Szenario: Rutschen tonnenweise Erdmassen in die Ahr, würde sich ein Staudamm bilden.







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