Restaurant in Bad Breisig „Der Genuss“ im Hotel Rhein-Residenz hat geschlossen Thomas Kölsch 21.01.2026, 05:00 Uhr

i Das Restaurant "Der Genuss" im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig ist geschlossen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Seit einige Zeit prangt ein Zettel an der Tür des Restaurants „Der Genuss“ in Bad Breisig. Es sei geschlossen, man wünsche allen Gästen ein frohes neues Jahr. Nun ist klar: Das Lokal wird auch nicht wieder öffnen.

Schon seit Anfang Januar waren die Zeichen erkennbar, jetzt ist es amtlich: Das Restaurant „Der Genuss“ im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig hat geschlossen. Das bestätigte Karla Pinheiro Coello, die das Lokal zusammen mit ihrem Vater Antonio Pinheiro und ihrer Mutter Vilma Coello betrieben hat.







