Seit einige Zeit prangt ein Zettel an der Tür des Restaurants „Der Genuss“ in Bad Breisig. Es sei geschlossen, man wünsche allen Gästen ein frohes neues Jahr. Nun ist klar: Das Lokal wird auch nicht wieder öffnen.
Lesezeit 1 Minute
Schon seit Anfang Januar waren die Zeichen erkennbar, jetzt ist es amtlich: Das Restaurant „Der Genuss“ im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig hat geschlossen. Das bestätigte Karla Pinheiro Coello, die das Lokal zusammen mit ihrem Vater Antonio Pinheiro und ihrer Mutter Vilma Coello betrieben hat.