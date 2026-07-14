i Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) hat bereits 2023 das Ahrtal besucht. Damals bewanderte er den Rotweinwanderweg im Ahrtal mit Anwohnern. Thomas Frey. dpa

Wie erleben die Menschen im Ahrtal den fünften Jahrestag der Flutkatastrophe? Was sagen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Friedrich Merz bei ihren Besuchen? Das und mehr lesen Sie in unserem Liveticker zum Flutjahrestag.

Fünf Jahre ist es her, dass die zerstörerische Flutkatastrophe das Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15 Juli 2021 heimgesucht hat. 135 Menschen sind gestorben, viele weitere müssen bis heute mit den Folgen der Flut leben. Zum fünften Jahrestag besuchen Ministerpräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) das Ahrtal.







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