In den politischen Gremien der Ortsbezirke in der Grafschaft herrscht Unzufriedenheit. Einerseits sollten neue Wünsche für den Haushalt geäußert werden, andererseits würden diese meist mangels Ressourcen sowieso abgelehnt. Warum also das Ganze?

Geht es um Investitionen in den Ortsbezirken, sind die Aussagen der Ortsbeiräte in der Grafschaft gleich: „Wir melden was, und es wird abgelehnt.“ Oder einfach nicht umgesetzt. Die ToDo-Liste der Verwaltung ist ellenlang, die Ressourcen auf der anderen Seite aber dünn. Derzeit geht es um Meldungen für den Haushalt 2026 sowie die mittelfristige Planung bis 2029. Hierfür sollen die Ortsbeiräte ihre Wünsche äußern. Ortsbeirat Stefan Böttcher (CDU) aus dem Gremium in Ringen kritisierte dies: „Nichts passiert, aber jetzt sollen wir wieder Ideen einbringen.“

Kritik an der Verwaltung

Diese Verfahrensart sieht Böttcher kritisch, im Falle einer Meldung des Ringener Gremiums wolle er nicht mitmachen, sich enthalten. Der Frust sitzt tief, auch bei den übrigen Ortsbeiräten quer durch alle Parteien. Ortsvorsteher Lothar Barth (FWG) visualisierte das Dilemma und zählte auf, was in den vergangenen Jahren geschah, oder auch nicht: „Nichtberücksichtigung unserer Eingaben im Haushalt. Kein Personal. Keine Zeit.“ Das höre er immer wieder, und das seien auch im vergangenen Jahr die Gründe gewesen, warum gemeldete Dinge nicht umgesetzt wurden.

i Eine Querrinne soll bei Starkregen Wasser davon abhalten, direkt in den Ort zu laufen. Die Bürgeridee kommt bei der Verwaltung gut an. Thomas Weber

Also gab es im Ortsbeirat auch kein großes Kopfzerbrechen über neue Projekte. Dafür reichte das Gremium die bisher nicht zur Ausführung gekommenen Dinge erneut ein, um deren Wichtigkeit für Ringen zu betonen. Da geht es um einen anzulegenden Bürgersteig in der Heppinger Straße, um die Altlastenuntersuchung des Bodens eines ehemaligen Bauhofgeländes, um die Umwandlung des sogenannten Pappelstadions in eine Freizeitanlage und um den Umbau des Spielplatzes in Beller in einen Mehrgenerationenplatz. Ferner mahnt der Ortsbeirat die Umsetzung des Pfadfinderheims mit Waldlehrschule an, ebenso Starkregenschutzmaßnahmen und die Wiederherstellung des Dorfbachs in einen naturnahen Zustand.

Geländestrecke für Fahrräder geplant﻿

Ein mögliches neues Projekt gibt es aber doch: In besagtem Pappelstadion, einem alten Sportplatz nahe der A61, soll ein Dirtpark entstehen, eine naturnahe Fahrrad-Geländestrecke, gebaut aus Lehm. Die diversen Erdbau-Sprünge richten sich an Fortgeschrittene, Anfänger und den Nachwuchs auf Mountainbike und BMX. Der Bauhof will bei der Errichtung helfen. Fallen Kosten an, könnten die im Haushalt eingebracht werden. Die Verwaltung sieht die Idee positiv, will aber noch das Votum von Bauausschuss und Gemeinderat hören.

i Neben den Kriegstoten soll am Ehrenmal auch weiteren Opfern gedacht werden. Thomas Weber

Abseits des Haushalts hat der Ortsbeirat sich mit einer anderen Finanzquelle beschäftigt, Titel: „Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken“, was zuletzt Einzug in den Haushalt hielt. Ringen wäre der erste Grafschafter Ortsbezirk, der die Töpfe angeht, dem Ort stehen 8604 Euro zu. Ein Teil soll nun ausgegeben werden: Auf die gepflasterte Fläche vor dem Bürgerhaus werden Spielflächen gemalt, im Ortsbezirk werden „freiwillig Tempo 30“-Schilder aufgehängt, und am zentralen Friedhofskreuz soll eine Gedenkplatte für die Opfer von Gewalt, Unrecht und Verfolgung das Gedenken an die Kriegstoten ergänzen. Dazu sind zwei Mitfahrer- und Plauderbänke im Plan.