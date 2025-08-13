Nicht jeder Oldtimer-Liebhaber ist gleich auch ein Sammler. So wie Helmut Reidenbach: Der Bad Neuenahrer schraubt und bastelt für sein Leben gern an US-amerikanischen Sportwagen, und hat es dabei zu erstaunlicher Expertise gebracht.

Wenn Helmut Reidenbach erst einmal mit dem Erzählen angefangen hat, lässt er sich kaum bremsen. Vor allem, wenn es um seine geliebten Corvettes geht. Der Bad Neuenahrer Uhrmacher und Goldschmied ist leidenschaftlicher Oldtimer-Fan mit einem Faible für amerikanische Sportwagen und vor allem begeisterter Schrauber. Aber nicht irgendeiner. Nein, wenn andere schon längst die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und selbigen nur noch entgeistert schütteln können, fängt Reidenbach erst an.

Selbst halb ausgebrannte Wracks vom Schrottplatz hat der 63-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten wieder instand gesetzt, hat Motoren auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, Karosserieteile verschweißt, Leitungen verlegt und die amerikanischen Sportwagen, mit denen er sich wahrscheinlich besser auskennt als die meisten Werkstattbesitzer, wieder auf die Straße gebracht. Klingt ein bisschen dick aufgetragen, könnte man jetzt meinen – doch Reidenbach hat bei all seinen Restaurationsprojekten Fotos gemacht. Viele Fotos. Und die zeigen, dass seine Geschichten keineswegs übertrieben sind. Sondern höchstens untertrieben.

i Aus diesem Wrack, einem VW Karmann-Ghia,... Helmut Reidenbach

i ... hat Helmut Reidenbach wieder ein schickes, fahrtüchtiges Auto gemacht. Helmut Reidenbach

Autos und vor allem ihre Motoren haben Helmut Reidenbach schon seit seiner Jugend fasziniert. „Ich hatte einfach ein Talent fürs Basteln“, sagt er. „Angefangen habe ich mit VW-Bussen, später habe ich vor allem mehrere VW Karmann-Ghia wiederhergerichtet. Irgendwann habe ich mich in den Ferien mal mit Jetbooten auseinandergesetzt – das war mein erster Kontakt mit einem Achtzylinder-Motor. Ursprünglich hatte ich einen Heidenrespekt davor, habe aber schnell gemerkt, dass der auch nicht sehr viel komplizierter war. Und dann war der Sprung zu einer Corvette nicht mehr weit.“

Die Big-Blocks haben es ihm angetan

Eine nach der anderen hat er in der heimischen Garage oder im Keller wieder instand gesetzt. Vor allem die frühen Modelle haben es ihm angetan, die C2 oder die C3 mit den schweren, legendären „Big -Block“-Motoren, die seit 1977 in den USA nicht mehrt hergestellt werden. Ein halbes bis ein dreiviertel Jahr habe er im Schnitt für eine Restauration gebraucht, sagt er – und das als Autodidakt. Ganz schön schnell. „Meistens habe ich die Autos dann wieder mit Gewinn verkauft, um die Erlöse in den nächsten Wagen zu investieren“, erklärt er. Seine Leidenschaft galt eben nie dem Sammeln, sondern stets dem Schrauben und Werkeln. In den entsprechenden Kreisen war er denn auch bald ein bekanntes Gesicht. Was ihm zu einem echten Unikat verhalf.

Ein ganz besonderes Unikat

1994 gab der Gründer des Autofelgenherstellers RH Alurad, Rüdiger Höffken, bei dem Auto-Innenausstatter Scala Design einen Prototyp auf Basis einer getunten Corvette in Auftrag. Der Unternehmer wollte ein einzigartiges Fahrzeug sein Eigen nennen, rund 1,5 Millionen Mark ließ er dafür springen. „Der RHapsody hat damals tatsächlich einen Weltrekord aufgestellt, nämlich den für das schnellste auf Straßen zugelassene Auto“, erklärt Reidenbach. 355 Stundenkilometer ist als Spitzengeschwindigkeit in den offiziellen Papieren eingetragen. Ein Monster mit ursprünglich 580 PS. Doch als Höffkens Unternehmen Insolvenz anmelden musste und gegen ihn selbst wegen Steuerhinterziehung ermittelt wurde, übernahm Sportwagen Engel aus Namedy das Gefährt – und konnte es einfach nicht verkaufen. „Wer sich so ein Auto leisten kann, der will darauf angesprochen werden“, sagt Reidenbach, „und der RHapsody hatte einfach kein entsprechendes Marken-Image. Irgendwann hat der Chef von Sportwagen Engel mir den Wagen angeboten, wenn ich dafür bei ihm meine Corvette C3 in Zahlung geben würde. Darauf bin ich eingegangen.“

i Ein faszinierendes Einzelstück: Auch den RHapsody (natürlich in Blau) hat Helmut Reidenbach vorübergehend besessen. Helmut Reidenbach

Und so stand auf einmal ein echtes Einzelstück bei Helmut Reidenbach in der Garage. „Was mich damals an dem Wagen geärgert hat, war der getunte Motor, der nach gerade mal 2600 Kilometern den Geist aufgegeben hatte“, führt dieser aus. „Ich hatte aber ein Foto von dem Originalmotor gesehen und mir gedacht, dass ich den sicher wiederherstellen könnte.“ Was ihm auch tatsächlich gelang.

Irgendwie findet doch immer wieder die eine oder andere Corvette den Weg zu mir.

Helmut Reidenbach

Obwohl Helmut Reidenbach gern an einer Corvette schraubt, versucht er doch zunehmend, die Größe seiner Projekte zu reduzieren. „Eigentlich habe ich mir schon vor ein paar Jahren geschworen, zumindest keine Komplettrestaurationen mehr zu übernehmen, weil solche Projekte doch ziemlich viel Kraft und Durchhaltevermögen kosten. Aber irgendwie findet doch immer wieder die eine oder andere Corvette den Weg zu mir, die eine spannende Geschichte hat oder bei der mich ein Freund um Hilfe bittet.“ Da kann der 63-Jährige schlecht Nein sagen.

Ein Freundschaftsdienst ohne Happy End

So wie vor ein paar Jahren, als ein Freund aus dem Ahr-Automobil-Club (AAC) ihn für einen gemeinsamen schwer krebskranken Bekannten um Hilfe bat. „Dieser Mann hatte seit Jahren eine Corvette C3 in der Garage stehen, die er wiederaufarbeiten wollte“, erklärt Reidenbach. „Dazu ist er nie gekommen. Sein Wunsch war, vor seinem Tod dieses Auto zumindest einmal auf der Straße zu sehen. Da habe ich blind zugesagt. Erst als ich den Zustand des Wagens sah, ist mir klar geworden, was ich mir da aufgehalst hatte. Alles verrostet und verbogen, viele Teile fehlten – das war kein Fahrzeug mehr, das war ein Wrack.“

i Helmut Reidenbach hat schon viele kaputte Autos gesehen, aber der Zustand dieser Corvette hat ihm fast das Herz gebrochen. Restauriert hat er sie trotzdem. Helmut Reidenbach

Doch Reidenbach wollte sein Versprechen halten und machte sich an die Arbeit. „Das war die mit Abstand aufwendigste Restaurierung, die ich in meinem ganzen Leben vorgenommen habe“, gesteht er rückblickend. „Ich musste sogar den ganzen Kabelbaum entwirren und auseinandernehmen, der lag dann zu Weihnachten bei mir im Wohnzimmer. Am Ende habe ich so viele neue Teile verbaut, dass der Wagen nur noch zur Hälfte als Oldtimer durchging.“ In Rekordzeit konnte Reidenbach das Projekt abschließen und war trotzdem zu spät: Der eigentliche Besitzer der Corvette verstarb, noch bevor die C3 wieder fahrbereit war. „Das hat mich ziemlich mitgenommen“, so Reidenbach, der einmal mehr seine Fotos zückt und beweist, dass selbst Autos auf Wunder hoffen können. Zumindest, wenn es sich um Corvettes handelt.