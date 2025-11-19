Denkmalschützer möchten Schießbergschule Sinzig retten

Der Förderverein Denkmalpflege und Heimatmuseum Sinzig setzt sich dafür ein, die ehemalige Schießbergschule zu erhalten. Er unterstützt jetzt eine Petition dazu. Sollte das scheitern, hat der Verein aber auch für einen Neubau klare Forderungen.
Bezüglich des geplanten Abrisses der ehemaligen Schießbergschule gibt es neue Entwicklungen: Der Förderverein Denkmalpflege und Heimatmuseum in Sinzig unterstützt eine von dem Sinziger Restaurator Bernd Retterath initiierte Petition an die Bürgerbeauftragte des Landes.