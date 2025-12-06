Advent in Ahrweiler Den Nikolaus der Römervilla gibt’s nur mit echtem Bart Judith Schumacher 06.12.2025, 08:00 Uhr

i Michael Schneider fühlt sich in der Rolle als Nikolaus der Antike ebenso wohl wie in der des Hausherren der römischen Villa. Judith Schumacher

Sechs Monate dauert es, bis der Nikolaus der Römervilla einen Vollbart hat, mit dem er seiner Rolle gerecht werden kann. Kinder und Erwachsene im Advent zu begeistern – das ist sein Job. Das Museum in Ahrweiler bietet dazu besondere Führungen an.

Hochkonjunktur herrscht derzeit beim Nikolaus, dessen Todestag im Christentum am 6. Dezember gefeiert wird. Denn für seine Vertreter auf Erden hat der heilige Nikolaus von Myra rund um diesen Tag allerhand Arbeit hinterlassen. Sei es bei seinen Besuchen auf Weihnachtsmärkten, in Privathaushalten oder bei Weihnachtsfeiern.







Artikel teilen

Artikel teilen