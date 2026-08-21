Die Familientragödie im Kreis Ahrweiler erschüttert die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Ehepaar kam bei der Tat ums Leben, der Sohn wurde vorläufig festgenommen. Kreisstadt-Bürgermeister Pascal Rowald findet klare Worte.
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Der Tod eines Ehepaars in Ahrweiler, das mutmaßlich von ihrem Sohn mit einem Messer erstochen wurde, bewegt die Menschen in der Kreisstadt. Pascal Rowald, Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeigt sich erschüttert über das tragische Ereignis: „Der gewaltsame Tod zweier Menschen in Ahrweiler bestürzt mich sehr.