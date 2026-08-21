Bürgermeister von Ahrweiler „Den Hinterbliebenen der Opfer wünsche ich viel Kraft“ Judith Schumacher 21.08.2026, 14:40 Uhr

i Bei einer Familientragödie in Ahrweiler sind am Mittwochmorgen, 19. August, zwei Menschen gestorben. Julian Stratenschulte/dpa

Die Familientragödie im Kreis Ahrweiler erschüttert die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Ehepaar kam bei der Tat ums Leben, der Sohn wurde vorläufig festgenommen. Kreisstadt-Bürgermeister Pascal Rowald findet klare Worte.

Der Tod eines Ehepaars in Ahrweiler, das mutmaßlich von ihrem Sohn mit einem Messer erstochen wurde, bewegt die Menschen in der Kreisstadt. Pascal Rowald, Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeigt sich erschüttert über das tragische Ereignis: „Der gewaltsame Tod zweier Menschen in Ahrweiler bestürzt mich sehr.







Artikel teilen

Artikel teilen