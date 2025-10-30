Neue Hinweise auf Missstände
Demo in Ahrweiler nach Kritik an Bauern-Geschäftsführer
Die Tierrechtsorganisation „Aninova“ kritisiert den Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands, Kreisverband Ahrweiler, nach wie vor scharf. Nun haben die Grünen im Kreis zu einer Demonstration mit dem Thema „Tierwohl“ aufgerufen.

Der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands, Kreisverband Ahrweiler, steht nach wie vor in der Kritik. In den vergangenen Wochen hatten Tierschützer Vorwürfe gegen den Mann veröffentlicht, nach denen er in Zusammenhang mit Verletzungen des Tierwohls in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver stehen soll.

