Demo für Sicherheit am „Deutschen Eck“ in Kirchdaun

Das „Deutsche Eck“ in Kirchdaun ist eine gefährliche Kreuzung. Um diese sicherer zu machen, wären ein Kreisverkehr denkbar oder auch umlaufende Fuß- und Radwege. Für diese Lösungen haben rund 150 Bürger am Samstag demonstriert.

Am „Deutschen Eck“ geht es rund, wenn auch noch nicht in einem Kreisverkehr, sondern erst nur durch eine konzertierte Aktion, zu der sich am Samstag die Ortsvorsteher und Bürger der sechs umliegenden Orte zum wiederholten Male trafen, um eine Entschärfung der Kreuzung durch einen Kreisverkehr zu fordern. Am „Deutschen Eck“ treffen im Zuge der Landesstraße L80 und der Kreisstraße K39 die Straßen von Heppingen und Gimmigen nach Nierendorf und Birresdorf sowie von Kirchdaun nach Bengen zu einer gefährlichen Kreuzung zusammen. Immer wieder kommt es an dieser Kreuzung zu „schweren und folgeträchtigen Unfällen“ und sie muss nach Worten der Ortsvorsteher Anton Gieraths und Stephan Hübinger von Kirchdaun und Gimmigen endlich sicherer gemacht werden.

Kreisverkehr sowie Rad- und Fußwege im Fokus

Und das nicht nur für die Autofahrer, sondern vor allem auch für die Radfahrer, denn einen Radweg gibt es lediglich auf der L80 bis in die Nähe der Kreuzung. Auch Kinder sind vom nicht vorhandenen Radweg betroffen und dokumentierten ihren Unmut durch zwei schöne Plakate zur Protestaktion. Mit ihrer Ansicht stehen Gieraths und Hübinger nicht allein da. „Besondere Anlässe fordern uns zu besonderen Taten heraus“, erklärten sie und nutzten gleich den Dreck-Weg-Tag, um die versammelten Bürger zur Protestaktion aufzurufen. Gut 150 kamen, um ihre Ortsvorsteher Anton Gieraths (Kirchdaun), Stephan Hübinger (Gimmigen, Patrick Tarrach (Heppingen), Margret Nelles-Lawnik (Nierendorf), Frank Schäfer (Bengen) sowie Uwe Igelmund (Birresdorf) zu unterstützen und durch ihr Erscheinen auf die Gefahrenstelle hinzuweisen und ihr gemeinsames Gewicht in die Waagschale zu werfen.

Ein Kreisverkehr und die Herstellung umlaufender Rad- und Fußwege am Deutschen Eck wären für die Bürger der umliegenden Ortschaften, aber auch für die Gäste der Tourismusregion Ahrtal ein echter Mehrwert. Gleichzeitig könnte mit geringen Mitteln die Kreisstraße 39 nach Bengen durch Anheben der Fahrbahn zu einem Damm ausgebaut werden, um so eine zusätzliche Regenrückhaltung bei Starkregen zu schaffen.

LBM soll endlich tätig werden

So haben die genannten Ortsvorsteher in einem gemeinsamen Brief an Landrätin Cornelia Weigand sowie die Bürgermeister Guido Orthen von Bad Neuenahr-Ahrweiler und Achim Juchem aus der Grafschaft dazu aufgerufen, in einer gemeinsamen Aktion den Landesbetrieb Mobilität (LBM) aufzurufen, hier endlich tätig zu werden, denn der Protest der Bürger währt bereits seit über 20 Jahren und hat bisher noch zu keinem nennenswerten Erfolg geführt. Letztmalig im Herbst vergangenen Jahres hatten sich die Ortsbeiräte mit der Thematik beschäftigt und dabei besonders auf die dringend notwendige Zusammenführung der Radwege hingewiesen. Trotz allem Nachdruck war es den Anwesenden klar, dass selbst bei allseitigem Wohlwollen noch einige Zeit ins Land gehen wird, ehe es zur Umsetzung ihrer Forderung kommen kann. Deshalb wurden schon jetzt regelmäßige weitere Aktionen angekündigt, damit es nicht weitere 20 Jahre dauert.