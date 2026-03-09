So offen wie möglich über das reden, was wir unter „Heimat“ verstehen: Mit diesem Ansinnen haben das Journalistennetzwerk PEN-Berlin und die Stiftung Ahrtal zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Es entspann sich ein lebhafter Austausch.
Hier geboren, zugezogen, Flutgeschichten: Offen und im lebendigen Austausch sprach das ältere Publikum im Alvitha von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntagabend über eigene Erlebnisse, die den Blick und das Verständnis von Heimat beeinflusst haben.