Podiumsdiskussion im Alvitha Dem Begriff „Heimat“ in Bad Neuenahr auf der Spur Eberhard Thomas Müller 09.03.2026, 16:00 Uhr

i Mit Nick Falkner, Gründer der Stiftung Ahrtal, dem Soziologen Nils Kumkar und Moderatorin Celina de Cuveland, Redakteurin der Rhein-Zeitung, auf dem Podium begab sich die Veranstaltung „Hallo Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ auf Spurensuche. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

So offen wie möglich über das reden, was wir unter „Heimat“ verstehen: Mit diesem Ansinnen haben das Journalistennetzwerk PEN-Berlin und die Stiftung Ahrtal zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Es entspann sich ein lebhafter Austausch.

Hier geboren, zugezogen, Flutgeschichten: Offen und im lebendigen Austausch sprach das ältere Publikum im Alvitha von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntagabend über eigene Erlebnisse, die den Blick und das Verständnis von Heimat beeinflusst haben.







Artikel teilen

Artikel teilen