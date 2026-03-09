Podiumsdiskussion im Alvitha
Dem Begriff „Heimat“ in Bad Neuenahr auf der Spur
Mit Nick Falkner, Gründer der Stiftung Ahrtal, dem Soziologen Nils Kumkar und Moderatorin Celina de Cuveland, Redakteurin der Rhein-Zeitung, auf dem Podium begab sich die Veranstaltung „Hallo Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ auf Spurensuche.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

So offen wie möglich über das reden, was wir unter „Heimat“ verstehen: Mit diesem Ansinnen haben das Journalistennetzwerk PEN-Berlin und die Stiftung Ahrtal zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Es entspann sich ein lebhafter Austausch.

Lesezeit 3 Minuten
Hier geboren, zugezogen, Flutgeschichten: Offen und im lebendigen Austausch sprach das ältere Publikum im Alvitha von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntagabend über eigene Erlebnisse, die den Blick und das Verständnis von Heimat beeinflusst haben.

