Die Ahrtalbahn erlebbar machen: Das möchten die Ahrtalbahnfreunde in ihrem künftigen Museum im Bahnhofsgebäude in Bad Bodendorf. Und sie kommen ihrem Ziel Stück für Stück näher. Jetzt gibt es eine Förderzusage aus dem europäischen Leader-Programm.

Sich einmal wie ein Lokführer zu fühlen und auf der Strecke der Ahrtalbahn unterwegs zu sein: Das soll in Bad Bodendorf Realität werden – zumindest virtuell. Aber das ist nur eine der vielen Ideen, die die Ahrtalbahnfreunde für ihr neues Museum haben, das im Bahnhofsgebäude untergebracht werden soll. „Wir wollen keine Vitrinen aufstellen, sondern die Menschen mitnehmen“, sagt Projektleiter Edgar Steinborn von den Ahrtalbahnfreunden. Und Vorsitzender Ulrich Stumm ergänzt: „Es soll ein Museum zum Anfassen werden.“

180.000 Euro Förderung für das Gesamtprojekt „Gleiskultur“

Mit im Boot sind auch die Bad Bodendorfer Künstler und die Dorfgemeinschaft um Ortsvorsteher Jürgen Werf, die den benachbarten Brunnenhof mit Leben erfüllen möchten. „Gleiskultur“ lautet der Name des Gesamtprojekts, das von Leader, dem europäischen Programm für Regionalentwicklung, eine Förderung in Höhe von 180.000 Euro erhält. Die Zusage haben die Akteure just erhalten. „Wenn wir den offiziellen Bescheid haben, können wir richtig loslegen“, freut sich Stumm.

Denn die Pläne für die Einrichtung des Ahrtalbahnmuseums sind bereits sehr konkret. „Wir arbeiten dafür eng mit dem Unternehmen ConCultura aus Bonn zusammen“, sagt Steinborn. Dabei gehe es um die Themen Gestaltung, didaktische Inhalte und eine zukunftsorientierte Aufstellung des Museums mit entsprechenden Medien und Inhalten. Diese sollen es Besuchern ermöglichen, gezielt in die jeweiligen Interessensgebiete eintauchen zu können. „Das ist unsere Idee: Menschen einzubinden“, bringt es Steinborn auf den Punkt. „Über das digitale Museum, Fotos und die Präsentation von Videos haben wir uns bereits Gedanken gemacht und erste Inhalte zusammengetragen“, so Stumm über den Stand der Dinge.

Mechanisches Stellwerk zieht von Ahrweiler nach Bad Bodendorf um

Aber auch ganz praktisch sind die Ahrtalbahnfreunde schon aktiv, um die Einrichtung ihres neuen Museums vorzubereiten. „Aktuell sind wir dabei, das mechanische Stellwerk von Ahrweiler nach Bad Bodendorf zu holen“, berichtet der Vorsitzende. Denn natürlich wollen die Ahrtalbahnfreunde ebenfalls den historischen Bahnbetrieb präsentieren. Dafür soll unter anderem auch der historische Fahrkartenschalter wiederhergestellt werden. „Und es wird eine Präsentationsstrecke mit einer Modellbahn für den Stellwerksbetrieb geben“, fügt Steinborn hinzu.

i Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember soll die Ahrtalbahn wieder bis Ahrbrück durchfahren. Silke Müller

Geschichtlich soll es im dritten Museumsraum zugehen. Dort wird sich die Ahrtalbahn befinden, nachgebaut in zwei oder drei Epochen, damit die Besucher in historischer Umgebung einen Einblick in Betrieb und Technik erhalten. „Dort kommt auch der Lokomotivführerstand hin, der mit dem Stellwerk verbunden sein wird. Mittels Fahrsimulator möchten wir so Strecke und Bahn erlebbar machen“, erläutert Steinborn. Draußen vor dem Gebäude soll es zudem etwas für Familien geben. „Was genau, das können wir im Moment noch nicht sagen. Es soll ein Eyecatcher werden, der auf unser Museum aufmerksam macht“, sagt Stumm.

Außenfassade soll denkmalgerecht saniert werden

Ob das Museum – wie ursprünglich angedacht – mit der Wiederaufnahme des Betriebs der Ahrtalbahn bis Ahrbrück zum Fahrplanwechsel im Dezember eröffnen kann, ist noch unklar. Der Genehmigungsprozess wurde aber bereits angestoßen und befindet sich aktuell in Bearbeitung. Derzeit lässt der Gebäudeeigentümer, die Kreissparkasse (KSK) Ahrweiler, das Dach erneuern. „Danach wird die Außenfassade denkmalgerecht saniert“, informiert Stumm.

i Aktuell wird das Dach des Bahnhofsgebäudes in Bad Bodendorf saniert. Silke Müller

Die KSK ist ein wichtiger Unterstützer des Projekts. Sie stellt nicht nur das Gebäude als Mietobjekt zur Verfügung, sondern trägt auch mit einer Anschubfinanzierung – ebenso wie die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel – zum Gelingen des Vorhabens bei. Hinzu kommen 113.000 Euro als Förderung aus dem Leader-Programm für die Ahrtalbahnfreunde „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass unser Verein die Leistungen zur Errichtung des Ahrtalmuseums aus eigenen Mitteln tragen kann“, sagt Stumm.

Bahntreff an jedem vierten Mittwoch im Monat

Obwohl das Bahnhofsgebäude noch umgestaltet werden soll, dürfen es die Ahrtalbahnfreunde bereits jetzt schon nutzen, etwa für ihren monatlichen Bahntreff an jedem vierten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Brunnenhof. „Der Bahntreff ist öffentlich, jeder kann einfach vorbeikommen“, betont Stumm. Neben Vorträgen gibt es auch immer wieder Informationen über den Fortschritt des Wiederaufbaus der Ahrtalbahn. Zwischenzeitlich wurden schon 16 Videos auf dem Youtube-Kanal der Ahrtalbahnfreunde veröffentlicht. Im nächsten 17. Teil mit dem Namen „Zwischenfazit des Wiederaufbaus“ wird der Fortschritt des Brücken- und Trassenbaus thematisiert.

Generell sind die Ahrtalbahnfreunde guter Dinge, dass die Deutsche Bahn den Termin aufrechterhalten kann und die Züge ab diesem Dezember wieder bis Ahrbrück durchfahren. „Die geben wirklich Gas“, sagt Stumm im Hinblick auf die laufenden Bauarbeiten.

„Der Wiederaufbau der Ahrtalbahn ist für die Bürger und für den Tourismus im Ahrtal eine riesige Chance“, betont Steinborn und nennt als Beispiel die neuen barrierefreien Bahnsteige. „Teils wurden die Streckenführung und die Gestaltung der Bahndämme optimiert, um dem Hochwasserschutz gerecht zu werden“, so Steinborn. Er stellt klar: „Der Wiederaufbau der Ahrtalbahn ist ein wichtiger Teil des Hochwasserschutzkonzepts.“

Die Videos über den Fortschritt der Arbeiten zum Wiederaufbau der Ahrtalbahn gibt es auf dem Youtube-Kanal der Ahrtalbahnfreunde im Internet.

Verstärkung gesucht

Bahnbegeisterte und Aktive, die bei der Museumsgestaltung mitwirken und etwa handwerklich anpacken möchten, sind den Ahrtalbahnfreunden jederzeit willkommen. Gleiches gilt für neue Mitglieder.

Um auch jüngere Menschen auf die Aktivitäten des Vereins aufmerksam zu machen, nehmen die Ahrtalbahnfreunde am Bila-Bildungsfest am Freitag, 5. September, in Sinzig teil. Das Straßenfest findet von 11 bis 17 Uhr rund um den Verkehrsübungsplatz statt. Im Mittelpunkt stehen Bildung, Begegnung und Bewegung für alle Generationen. Wer bei den Ahrtalbahnfreunden mitmachen möchte, kann einfach zum Bahntreff an jeden vierten Mittwoch im Monat um 18 Uhr ins Bahnhofsgebäude nach Bad Bodendorf kommen oder sich per E-Mail an info@ahrtalbahnfreunde.de melden. sm