Tödlicher Unfall in Heppingen Defekt und zu hohes Tempo scheiden als Ursachen aus Ralf Grün 30.10.2026, 11:35 Uhr

i Die Polizei ermittelt noch in Sachen tödlicher Unfall in Heppingen. Bernd Weißbrod/dpa

Am Donnerstag ist es in Heppingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Warum genau, das ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegenwärtig noch.

Nach dem tödlichen Unfall im Bad Neuenahrer Stadtteil Heppingen am Donnerstagmittag laufen die Ermittlungen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Koblenz unverändert weiter. Mit Blick auf die Unfallursache können die Beamten aber heute schon ausschließen, dass der 64-Jährige aufgrund eines technischen Defekts am Wagen gegen einen Stromverteilerkasten und eine Hauswand gefahren ist.







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