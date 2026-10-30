Tödlicher Unfall in Heppingen
Defekt und zu hohes Tempo scheiden als Ursachen aus
Die Polizei ermittelt noch in Sachen tödlicher Unfall in Heppingen.
Die Polizei ermittelt noch in Sachen tödlicher Unfall in Heppingen.
Bernd Weißbrod/dpa

Am Donnerstag ist es in Heppingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Warum genau, das ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegenwärtig noch. 

Lesezeit 1 Minute
Nach dem tödlichen Unfall im Bad Neuenahrer Stadtteil Heppingen am Donnerstagmittag laufen die Ermittlungen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Koblenz unverändert weiter. Mit Blick auf die Unfallursache können die Beamten aber heute schon ausschließen, dass der 64-Jährige aufgrund eines technischen Defekts am Wagen gegen einen Stromverteilerkasten und eine Hauswand gefahren ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren