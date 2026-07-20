Rückblick auf die Historie
Dedenbacher Verschönerungsverein feiert 50-Jähriges
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dedenbach ist ein echtes Generationenprojekt und sorgt seit 50 Jahren für den Zusammenhal
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dedenbach ist ein echtes Generationenprojekt und sorgt seit 50 Jahren für den Zusammenhalt im Dorf.
Martin Ingenhoven

50 Jahre Verkehrs- und Verschönerungsverein Dedenbach: Auf dem Stucksberg wurde das Jubiläum gefeiert – zwischen Hüttenfest, Musik und atemberaubender Aussicht. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie Ehrenamt und Gemeinschaft die Heimat prägen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Schau-ins-Land-Hütte liegt ein wenig oberhalb des kleinen Ortes Dedenbach zwischen Brohltal und Vinxtbachtal. Wer das Dorf über die weiten Felder verlässt und den Weg auf den Stucksberg gemeistert hat, wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt: Von der Burg Olbrück und dem Laacher See schweift der Blick bis hinter den Koblenzer Kessel, über den Köppel und die Höhen des Westerwaldes bis hin zu Petersberg und Drachenfels bei Bonn.
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