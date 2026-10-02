Bundesministerin kam zu Besuch
Debatte in Remagen um bezahlbares Wohnen und Hotelpläne
Bundesministerin Verena Hubertz (SPD) sprach im Foyer der Rheinhalle über die Entwicklung im Baubereich.
Bundesministerin Verena Hubertz (SPD) sprach im Foyer der Rheinhalle über die Entwicklung im Baubereich.
Judith Schumacher

Bundesbauministerin Verena Hubertz war auf Einladung der SPD-Landtagsabgeordneten Susanne Müller zu Gast in Remagen. Sie nahm an einer Diskussion um bezahlbares Wohnen teil – natürlich ging es auch um das Grundstück an den Brückentürmen von Remagen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Remagener Sozialdemokraten lassen beim Thema bezahlbarer Wohnraum allgemein und besonders beim Grundstück rund um die historischen Brückentürme von Remagen nicht locker. Dort sollen laut Beschlüssen von Stadtrat und Bauausschuss ein Appartementhotel mit 100 Zimmern samt Küchen und fünf Wohnkubusse mit 65 Wohnungen entstehen.
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