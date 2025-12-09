Viele Ideen und zu wenig Geld Debatte in Oberwinter: Wie die Pflege-Krise bewältigen? Thomas Kölsch 09.12.2025, 17:00 Uhr

i Vera Schneevoigt (links) und Dörte Schall verstehen sich sehr gut. Thomas Koelsch

Die Situation von Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, stand im Mittelpunkt einer Debatte, zu der SPD-Landtagsabgeordnete Susanne Müller nach Oberwinter eingeladen hatte. Darin wurden auch mögliche Alternativen aufgezeigt.

Die Menschen werden immer älter. Eigentlich eine gute Nachricht. Die enormen Fortschritte in der Medizin haben die Lebenserwartungen in die Höhe schießen lassen. Doch gleichzeitig steigt damit die Zahl derer, die im Alter auf irgendeine Art von Pflege angewiesen sind.







