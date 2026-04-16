Katastrophenschutz im Ahrtal
David Nöldeke: Mehr Austausch und Synergien schaffen
Seine Grundausbildung absolvierte David Nöldeke bei der Berufsfeuerwehr Köln im mittleren Dienst für den feuerwehrtechnischen Be
Seine Grundausbildung absolvierte David Nöldeke bei der Berufsfeuerwehr Köln im mittleren Dienst für den feuerwehrtechnischen Bereich. Weiter hat der 36-Jährige eine abgeschlossene Berufsausbildung als Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz Saarland.
Maja Wagener

Was hat David Nöldeke gereizt, sich auf die Stelle als Leiter der Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler zu bewerben? Und was hat er vorher gemacht? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 4 Minuten
2023 hat der Kreis Ahrweiler die kreiseigene Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz ins Leben gerufen, die direkt der Landrätin unterstellt ist. Anfang August 2025, genau zwei Jahre nach Start der neuen Stabsstelle mit dem damaligen Leiter Dirk Durst, hat David Nöldeke den Posten übernommen.

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Kreis AhrweilerHochwasser

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