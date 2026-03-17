Auftritt im Bonner Pantheon Dave Davis schwankt zwischen Stillstand und Potenzial Thomas Kölsch 17.03.2026, 05:00 Uhr

i Dave Davis im Bonner Pantheon Thomas Kölsch

Zwischen Routine und Aufbruch: Der Bonner Entertainer Dave Davis füllt weiter Hallen, wirkt auf der Bühne aber festgefahren. Stimme und Talent zeigen Möglichkeiten, die das aktuelle Programm kaum auslotet.

Der Schwatte wird wirklich alt. Die magische Grenze von 50 hat er schon vor einigen Jahren überschritten, und auch wenn 60 das neue 30 ist, spürt Dave Davis wohl zunehmend die Last auf seinen Schultern. Neuerdings muss der Bonner Comedian sogar eine Brille aufsetzen, um Texte zu lesen.







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