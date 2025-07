In der Rheintalstraße herrscht dicke Luft. An der langen Parallelstraße zur Bundesstraße B9 liegen eine Menge Wohnhäuser. Derzeit werden im Bereich zwischen den Einmündungen der Straßen „Am weißen Kreuz“ und St.-Sebastianusstraße neue Wohneinheiten geschaffen, mit entsprechendem Baustellenverkehr.

Elterntaxis und abendlicher Verkehr zum Stadion

Zusätzlich liegt die Lindenschule in der Rheintalstraße, und immer wieder sorgen Elterntaxis hier für Aufregung. In den Abendstunden nimmt zudem der Verkehr in Richtung Rheintalstadion zu, das am Ende der Straße liegt. Fußballer auf dem Weg zum Training müssen zwangsläufig den Weg durch die Rheintalstraße nehmen. Grund genug also für Anwohner, ihrem Unmut Freiraum zu verschaffen.

Doch diesmal sorgt nicht Bewegung auf den Straßen für Unmut, sondern Stillstand entlang der Straße. „Seit Jahren, genauer gesagt seit 2019, befindet sich in der Rheintalstraße in Bad Breisig eine brachliegende Baustelle“, berichtet Anwohner Ingo Weber. Gemeint ist damit das Grundstück Rheintalstraße 50. Zwischen zwei Einfamilienhäusern fristet dort derzeit auf einer verwilderten Brache ein Kran ein gänzlich unbeachtetes Dasein. Baumaterial ist abgestellt, im rückwärtigen Teil des Grundstückes sind Spuren vergangener Bautätigkeit zu finden, die offensichtlich vor langer Zeit eingestellt wurde.

i Mittlerweile lagern Baumaterialien einer benachbarten Baustelle auf dem Gehweg vor der Dauerbaustelle in Bad Breisig. Martin Ingenhoven

„Seitdem gammelt ein Baukran da vor sich hin. Und von einer Absicherung der Baustelle will ich erst gar nicht reden“, berichtet Anwohner Weber weiter. Die fehlende Absicherung beunruhigt auch seine Nachbarn, zumal diese wohl dazu einlädt, die Bauruine anderweitig zu nutzen. „Seit Neuestem steht da Baumaterial von einer anderen Baustelle herum. Das steht zum Teil auch auf dem Fußweg. Das ist doch gefährlich für Kinder“, klagt ein anderer Anwohner.

An einem der Nachbarhäuser habe es sogar schon Risse wegen der Ausschachtung gegeben, erzählt man sich in der Nachbarschaft. Der Bauherr habe ohne Genehmigung einfach angefangen, zu bauen, bevor man die Baustelle stillgelegt habe, vermutet ein anderer.

„Ich versuche seit Jahren, über die Verbandsgemeinde und den Bürgermeister eine Antwort zu bekommen.“

Anwohner Ingo Weber

Überprüfen lassen sich die Gerüchte nur schwer. Nachzulesen ist, dass sich der Bauausschuss der Stadt Bad Breisig in den Jahren 2018 und 2020 mit dem Grundstück und einer Baugenehmigung befasst hat. Seither herrscht Stillstand, offenbar auch in der Kommunikation mit den Anwohnern.

„Ich versuche seit Jahren, über die Verbandsgemeinde Bad Breisig und den Bürgermeister Herrn Caspers eine Antwort zu bekommen und eine Lösung zu finden. Auch über die Kreisverwaltung Bad Neuenahr habe ich versucht, Hilfe zu bekommen. Außer warmen Worten kommt da nichts“, klagt Ingo Weber.

i Von Stadtbürgermeister Marcel Caspers und der Verwaltung war auf Nachfrage keine Auskunft zur brachliegenden Baustelle auf der Rheinstraße zu erhalten. Martin Ingenhoven

Eine Stellungnahme der Bad Breisiger Verwaltung liegt nicht vor. Eine Anfrage unserer Zeitung zum gegenwärtigen Verfahrensstand rund um die brachliegende Baustelle blieb unbeantwortet.