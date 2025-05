In diesem Jahr gibt es beim Brunnenfest in Bad Breisig einige Neuerungen. Unter anderem ist erstmals ein Riesenrad aufgebaut worden. An den ersten zwei Tagen war das Fest bereits gut besucht. Das Programm am Wochenende im Überblick.

Schattenspendende Bäume, sprudelnde Brunnen und der Blick auf den unmittelbar angrenzenden Rhein machen den Kurpark Bad Breisig zu einer bestens geeigneten Kulisse für sein Brunnenfest, das am Vatertag zu Christi Himmelfahrt ganze Besucherscharen anlockte. Die Szenerie wurde auch erstmalig durch ein Riesenrad bereichert, das zusammen mit dem elektrischen Ponyreitparcours und dem Kinderkarussell Abwechslung bot.

Fest geht noch bis Sonntag

Kaum ein freier Sitzplatz war auf den zahlreichen Biergarnituren zu haben, als Brunnenkönigin Sophie I. die Festivität eröffnete, die noch bis Sonntag mit Livemusik und weiteren Attraktionen auf die Gäste wartet. Zum Auftakt spielten Rio 5 feinsten Coverrock, der nahezu nonstop Tanzwillige vor die Bühne lockte. Im Anschluss sorgte DJ Alex Palm für beste Stimmung.

„Unter uns herrscht fast schon ein blindes Verständnis.“

Touristik-Chef Holger Klemm über die Absprachen der Veranstalter untereinander

Hochzufrieden angesichts des Zustroms zeigten sich die Organisatoren der beliebten Veranstaltung. „Gemeinsam mit der Karnevalsgesellschaft, der Stadt, der Tourist-Info und der Werbegemeinschaft klappt das mit der Vorbereitung immer traumhaft. Unter uns herrscht fast schon ein blindes Verständnis“, freute sich etwa Touristik-Chef Holger Klemm.

i Die Teilnehmer der Vortour der Hoffnung um Wolfgang Schmidtgen (rechts) sammelten eifrig Spenden für die gute Sache. Judith Schumacher

Rund 40 Händler bieten ihre Waren an

Gut ließ sich auf den Parkwegen flanieren, an denen sich rund 40 Stände der Händlermeile aneinanderreihten. Darunter sammelte auch die Vortour der Hoffnung um Wolfgang Schmidtgen Spenden für die gute Sache. „Wir haben allein im vergangenen Jahr 750.000 Euro sammeln können, die wir in mehr als 40 Institutionen verteilen konnten“, sagte Schmidtgen. Die Radler werden bei ihrer Tour durch die Pfalz am 4. Juni in Landau starten und dabei auch in Bad Breisig einen Stopp einlegen. Mit von der Partie werden auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Bad Breisigs Bürgermeister Marcel Caspers sein. Im kommenden Jahr feiert die Vortour der Hoffnung mit ihren Radlern, unter denen sich alljährlich auch viele Prominente tummeln, ihr 30-jähriges Bestehen.

i Beste Stimmung herrschten auf der Tanzfläche und den Biergärten im Breisiger Kurpark. Judith Schumacher

Das ist das Programm am Wochenende

Nachdem bereits am Freitag die Illumination des Kurparks und kölsche Livemusik mit Jeckediz die Gäste begeistert hatten, geht es am Samstag ab 10 Uhr mit dem Spieltag Modellbau der Parcoursfreunde Funktionsmodellbau weiter. Das Autohaus Schäfer bietet unter der Leitung von Kamil Golub einen Schautag mit Minibaustelle an, wo voll funktionsfähige Bagger, Lkw und Traktoren zu bestaunen sind. Hierfür wird hinter der Bühne ein Parcours für die Fahrzeuge im Maßstab 1 zu 14 eingerichtet.

Nach dem Familiennachmittag, der auch diverse Tanzvorführungen beinhaltet, erobert die Band Skybagg die Bühne. Wieder wird mit dem Einbrechen der Dunkelheit der Kurpark faszinierend illuminiert. Am Sonntagmorgen wird die Einfahrt von über 50 Oldtimern ab 10 Uhr erwartet, die sich im südlichen Teil des Kurparks arrondieren und das Herz von Fans älterer Automobile höherschlagen lassen. Passenderweise wird es hierzu Livemusik der Band AHRtalblech geben.