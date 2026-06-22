Überblick über neues Programm Das Theater Bonn stellt seine Spielzeit 2026/2027 vor Thomas Kölsch 22.06.2026, 15:00 Uhr

i Christoph Gummert und Paul Michael Stiehler singen ein Duett. Warum? Weil's schön ist. Thomas Kölsch

Im Theater Bonn ist jetzt das neue Programm für die Spielzeit 2026/2027 vorgestellt worden – und zwar in Form einer großen Show. Dabei wurde schnell klar: Der Oper wird mehr Platz eingeräumt als dem Schauspiel.

Arien über Arien: Fast könnte man den Eindruck erlangen, als wäre das Theater Bonn lediglich ein Ein-Sparten-Haus und der Name nur eine Illusion. Bei der Vorstellung der kommenden Spielzeit, die zum zweiten Mal in Form einer abendfüllenden Show präsentiert wurde und statt im Foyer im fast ausverkauften Opernsaal für Aufsehen sorgte, dominierten auf jeden Fall die zukünftigen Opern-Produktionen das Geschehen.







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