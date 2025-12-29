Ausblick auf 2026 Das steht in Bad Neuenahr-Ahrweiler im nächsten Jahr an Jochen Tarrach 29.12.2025, 16:00 Uhr

i Das Blandine-Merten-Haus zählt zu den Wiederaufbauprojekten, das im Jahr 2026 der Fertigstellung entgegensieht. Jochen Tarrach

In vier Jahren Wiederaufbau nach der Ahrflut ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler viel passiert. Doch auch im kommenden Jahr gibt es laut Bürgermeister Guido Orthen noch viel zu tun. Ein Ausblick ...

„Es ist schon viel geschafft. Große und wichtige Projekte wurden angepackt und begonnen, aber es bleibt auch für die kommenden Jahre noch viel zu tun, ehe in unserer Stadt die Wunden der Flut von 2021 geheilt sind.“ Das ist zusammengefasst in einem Satz der Rückblick auf das Jahr 2025 und der Ausblick auf 2026 von Bürgermeister Guido Orthen.







Artikel teilen

Artikel teilen