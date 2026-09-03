Der Verein „Fortuna hilft“ engagiert sich vielseitig für Mensch und Tier. Im Malzirkus Ahrweiler in der Niederhutstraße sorgt er im September für ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene.
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Fast ein Jahr ist es her, dass unsere Zeitung vom Schicksal des Pferdes Leo Löwenherz berichtet hat, das der Verein „Fortuna hilft“ nach dem Tod der Pächterin von einem Gestüt im nordrhein-westfälischen Schleiden gerettet hat. Auf diese Weise landete das damals knapp ein halbes Jahr alte Fohlen im Kreis Ahrweiler.