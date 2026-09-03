Angebote von „Fortuna hilft“ Das steht im September im Malzirkus Ahrweiler an Silke Müller 03.09.2026, 06:00 Uhr

i Jeden Mittwoch im September gibt es einen „Kreativen Nachmittag“ für Kinder ab sechs Jahren in der Niederhutstraße 42 in Ahrweiler. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Der Verein „Fortuna hilft“ engagiert sich vielseitig für Mensch und Tier. Im Malzirkus Ahrweiler in der Niederhutstraße sorgt er im September für ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene.

Fast ein Jahr ist es her, dass unsere Zeitung vom Schicksal des Pferdes Leo Löwenherz berichtet hat, das der Verein „Fortuna hilft“ nach dem Tod der Pächterin von einem Gestüt im nordrhein-westfälischen Schleiden gerettet hat. Auf diese Weise landete das damals knapp ein halbes Jahr alte Fohlen im Kreis Ahrweiler.







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