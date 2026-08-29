Leben und arbeiten an der B9 Das soll rund um Bad Breisigs Bahnhof geschehen Silke Müller 29.08.2026, 15:00 Uhr

i Das Bahnhofsgebäude in Bad Breisig wird rege genutzt. Anfang 2011 ist dort der Jugend- und Kulturbahnhof eröffnet worden. Silke Müller

Ein Bahnhof und dessen Umfeld gelten als Visitenkarte einer Stadt. Auch wenn nach der Sanierung der Verkehrsstation in Bad Breisig Neugestaltung und Aufwertung des Umfelds noch auf sich warten lassen, ist das Bahnhofsgebäude mit Leben gefüllt.

Vielerorts sind Bahnhofsgebäude an Schienenhaltepunkten verlottert. Nicht so in Bad Breisig. Dort hatte die Stadt die heruntergekommene Immobilie 2005 gekauft und umfassend saniert. Die Investitionskosten beliefen sich auf 900.000 Euro, wobei gut 400.







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