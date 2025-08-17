In Sinzig ging es am Wochenende rund: Dort stand die traditionelle Kirmes an. Wir haben einige Eindrücke in Bildern festgehalten. Die Kirmes ist auch Montag und Dienstag noch geöffnet.

Am Wochenende ging in Sinzig wieder die Post ab. Das große Kirmeswochenende stand an und ist auch am Montag und Dienstag noch nicht vorbei. Während am Wochenende vor allem Fans von Autoscooter, Entenangeln und Co. auf ihre Kosten kamen, müssen am Montagabend um 17 Uhr wieder die Ortsvorsteher ran. Sie treten in einem traditionsreichen Wettkampf gegeneinander an.

Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann Impressionen vom Kirmeswochenende in Sinzig Martin Gausmann 1 / 12

Am Dienstag findet um 9 Uhr noch eine Festmesse zur Kirmes in St. Peter statt. Am Montag und Dienstag beginnt die Kirmes dann jeweils um 14 Uhr. Der Bürgerfrühschoppen der St. Josef Gesellschaft findet am Kirmesdienstag ab 11 Uhr im Vereinsheim statt. Abends setzt dann das brillante Höhenfeuerwerk gegen 22 Uhr einen furiosen Schlusspunkt hinter die Sinziger Kirmes 2025.

Die Sinziger Kirmes ist eines der ältesten Kirchweihfeste in der Region. Im Jahre 1310 gewährte Kaiser Heinrich VII. den Bürgern das Recht, drei Tage vor und drei Tage nach Mariä Himmelfahrt einen Jahrmarkt abzuhalten.