Supermarkt und mehr Das sind die Pläne für den Innovationspark Rheinland Thomas Weber 14.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Innovationspark Rheinland soll bis zum derzeitigen Are-Gymnasium im Hintergrund erweitert werden. Thomas Weber

Ein erweiterter Innovationspark Rheinland in der Grafschaft ist nicht nur mit weiteren Betrieben geplant, sondern unter anderem soll ein Supermarkt entstehen. Das sind die Einzelheiten zum Vorhaben und so ist der Stand.

Zwei Fliegen mit einer Klappe möchte die Gemeinde Grafschaft schlagen. Am Ende soll ein erweiterter Innovationspark Rheinland (IPR) mit weiteren Betrieben, aber auch einer Dreierkombi aus Supermarkt, Discounter und Drogeriemarkt stehen. Die Erweiterung ist geplant an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße zwischen dem IPR-Kreisverkehr beim Ortsteil Beller und den ersten bestehenden Gewerbeobjekten.







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