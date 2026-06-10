Königin und zwei Prinzessinnen
Das sind die neuen Weinmajestäten aus Altenahr
Lara Surget (von links), Victoria Charlotte Zimermann und Leonie Krupp haben bereits Erfahrungen mit der Weinkultur, aus eigener
Lara Surget (von links), Victoria Charlotte Zimermann und Leonie Krupp haben bereits Erfahrungen mit der Weinkultur, aus eigener Erfahrung oder über familiären Bezug.
Werner Dreschers

Drei junge Frauen übernehmen ein Jahr lang die Repräsentation Altenahrs als Weinort: Victoria Charlotte Zimmermann wird die Weinkönigin sein, Lara Surget und Leonie Krupp ihre beiden Prinzessinnen. Was zeichnet die drei jungen Frauen aus?

Lesezeit 2 Minuten
Drei jungen Frauen aus Altenahr kommt die Aufgabe zu, den Ort und seine Weinkultur ein Jahr lang zu vertreten. Auf diese anspruchsvolle Herausforderung freuen sich Victoria Charlotte Zimmermann, Lara Surget und Leonie Krupp. Zimmermann wird die Weinkönigin sein, Surget und Krupp ihre beiden Prinzessinnen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWeinbau

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