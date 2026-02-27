Das Kulturprogramm in Bonn erfreut sich auch bei den Bürgern im Kreis Ahrweiler großer Beliebtheit. Deshalb geben wir einen Überblick über die Veranstaltungen im März.
Die närrischen Tage sind vorbei, die Jecken haben die Bühnen verlassen – jetzt können Kabarettisten, Musiker und Schauspieler zurückkehren auf die Bretter, die für sie die Welt bedeuten. Der März ist somit ganz besonders reich an starken Veranstaltungen, vor allem in Bonn mit zwei der besten Kleinkunstbühnen der Republik sowie einigen anderen Häusern, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind.