Situation am Arbeitsmarkt Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe im Ahrkreis Martin Ingenhoven 12.11.2026, 05:00 Uhr

i Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen bietet Jugendlichen Hilfe beim Finden der passenden Ausbildung. Martin Ingenhoven

Lehrstellen bleiben frei, Betriebe suchen händeringend Nachwuchs – und Jugendliche wählen neue Wege. Unser Blick auf den Ausbildungsmarkt Ahrweiler zeigt, wo die Engpässe liegen und welche Chancen sich auftun.

„Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin herausfordernd.“ Darüber waren sich Vertreter von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HwK) einig, als sie bei einer Pressekonferenz ihre gemeinsame Bilanz zum vergangenen Ausbildungsjahr in der Region Koblenz-Mayen zogen.







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