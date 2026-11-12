Situation am Arbeitsmarkt
Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe im Ahrkreis
Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen bietet Jugendlichen Hilfe beim Finden der passenden Ausbildung.
Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen bietet Jugendlichen Hilfe beim Finden der passenden Ausbildung.
Martin Ingenhoven

Lehrstellen bleiben frei, Betriebe suchen händeringend Nachwuchs – und Jugendliche wählen neue Wege. Unser Blick auf den Ausbildungsmarkt Ahrweiler zeigt, wo die Engpässe liegen und welche Chancen sich auftun.

Lesezeit 2 Minuten
„Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin herausfordernd.“ Darüber waren sich Vertreter von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HwK) einig, als sie bei einer Pressekonferenz ihre gemeinsame Bilanz zum vergangenen Ausbildungsjahr in der Region Koblenz-Mayen zogen.
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