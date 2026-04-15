Verkehrsberuhigung für Sinzig? Das sagt Ortsvorsteher Reiner Friedsam zu Fußgängerzone Silke Müller 15.04.2026, 05:00 Uhr

i Noch rollt der Verkehr durch die Bachovenstraße in Sinzig. Ob es auch in Zukunft so bleibt? Silke Müller

Fußgängerzone für Sinzig – oder nicht? Dieses Thema ist eigentlich ein alter Hut. Aber jetzt hat es wieder an Fahrt aufgenommen, und die Meinungen gehen auseinander. Wie aber steht eigentlich der Ortsbeirat der Kernstadt dazu?

Soll Sinzig eine Fußgängerzone bekommen? Das Thema polarisiert. Die einen befürworten die große Lösung, die anderen befürchten wirtschaftliche Einbußen. Entschieden ist noch nichts. So war es auch 2022, als in Sinzig schon einmal darüber diskutiert wurde.







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