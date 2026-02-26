Überblick über Kreis Ahrweiler Das sagt katholischer Träger zu Personallage in Kitas Judith Schumacher 26.02.2026, 15:00 Uhr

i Auch in den katholischen Kitas im Kreis gibt es immer mal personelle Engpässe. Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Auch der Kita gGmbH als katholischer Trägerin von Kindertagesstätten im Kreis Ahrweiler ist das Personalproblem bekannt. Im Winter verschärfe es sich durch Krankenstände. Doch die Kita gGmbH hat eine Lösung – an der auch die Eltern beteiligt sind.

Eine entsprechende Anfrage an die katholische Kita gGmbH Koblenz für das Kreisgebiet ergab: „Den Fachkräftemangel bekommen wir wie andere Träger zu spüren, und auch wir haben, besonders in der kalten Jahreszeit, mitunter hohe Krankenstände in unseren Einrichtungen, da in den Kitas viele Menschen aufeinandertreffen.







