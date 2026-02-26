Auch der Kita gGmbH als katholischer Trägerin von Kindertagesstätten im Kreis Ahrweiler ist das Personalproblem bekannt. Im Winter verschärfe es sich durch Krankenstände. Doch die Kita gGmbH hat eine Lösung – an der auch die Eltern beteiligt sind.
Lesezeit 1 Minute
Eine entsprechende Anfrage an die katholische Kita gGmbH Koblenz für das Kreisgebiet ergab: „Den Fachkräftemangel bekommen wir wie andere Träger zu spüren, und auch wir haben, besonders in der kalten Jahreszeit, mitunter hohe Krankenstände in unseren Einrichtungen, da in den Kitas viele Menschen aufeinandertreffen.