Überblick über Kreis Ahrweiler
Das sagt katholischer Träger zu Personallage in Kitas
Auch in den katholischen Kitas im Kreis gibt es immer mal personelle Engpässe.
Auch in den katholischen Kitas im Kreis gibt es immer mal personelle Engpässe.
Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Auch der Kita gGmbH als katholischer Trägerin von Kindertagesstätten im Kreis Ahrweiler ist das Personalproblem bekannt. Im Winter verschärfe es sich durch Krankenstände. Doch die Kita gGmbH hat eine Lösung – an der auch die Eltern beteiligt sind.

Lesezeit 1 Minute
Eine entsprechende Anfrage an die katholische Kita gGmbH Koblenz für das Kreisgebiet ergab: „Den Fachkräftemangel bekommen wir wie andere Träger zu spüren, und auch wir haben, besonders in der kalten Jahreszeit, mitunter hohe Krankenstände in unseren Einrichtungen, da in den Kitas viele Menschen aufeinandertreffen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren