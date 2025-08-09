Seit Mitte Juni gilt ein Tempolimit von 30 km/h auf der B9 in der Ortsdurchfahrt Bad Breisig. Für manch einen sind die Gründe für die Herabsetzung der Geschwindigkeit von ehemals 50 auf jetzt 30 Kilometer pro Stunde nicht nachvollziehbar – wie für den Bad Breisiger Franz Josef Schneider, von dem es harsche Kritik in Richtung Stadtrat und Verwaltung hagelte (wir berichteten). Aber gab es weitere Beschwerden oder positive Reaktionen? Und welche Zwischenbilanz zieht die Verwaltung? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Keine direkten Rückmeldungen aus der Bürgerschaft

So viel vorweg: An das Bad Breisiger Rathaus – sei es mit einer positiven oder negativen Rückmeldung – hat sich bisher niemand gewandt. „Seit der Einführung von Tempo 30 auf der B9 im Bereich der Ortsdurchfahrt Bad Breisig wurden der Verwaltung bislang keine direkten Rückmeldungen aus der Bürgerschaft übermittelt“, antwortet die Pressestelle auf Nachfrage. Daher sei eine umfassende Auswertung von Meinungen nur eingeschränkt möglich. Allerdings: „Was wir beobachten können, ist ein breit gefächertes Stimmungsbild in den sozialen Medien. Hier reicht das Spektrum der Reaktionen von positiver Resonanz und absolutem Verständnis bis hin zu kritischen oder ablehnenden Stimmen“, heißt es aus dem Rathaus der Quellenstadt. Einzelne Bürger würden die Maßnahme vor allem im Hinblick auf eine verbesserte Lebensqualität durch geringere Lärmbelastung und mehr Verkehrssicherheit begrüßen. „Kritische Stimmen wiederum äußern insbesondere Bedenken hinsichtlich möglicher Verkehrsbehinderungen oder hinterfragen den Sinn der Maßnahme generell“, so die Verwaltung.

i Anfang Juni konnten die Verkehrsteilnehmer noch mit 50km/h auf der B9 durch Bad Breisig fahren. Martin Gausmann

Ihr ist es wichtig klarzustellen: „Die Einführung von Tempo 30 auf der B9 im Stadtgebiet war keine freiwillige oder willkürliche Entscheidung der Verwaltung. Vielmehr erfolgte sie auf Grundlage objektiver Messungen des Straßenbaulastträgers, bei denen erhebliche Überschreitungen der zulässigen Lärmgrenzwerte festgestellt wurden.“ Durch die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) durchgeführten Messungen habe sich die Verpflichtung ergeben, Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen. „Es handelte sich somit nicht um eine Ermessensentscheidung, sondern um die Umsetzung einer rechtlichen Notwendigkeit“, macht die Verwaltung deutlich.

Deutliche Überschreitung der zulässigen Lärmwerte und Stickstoffdioxid-Grenzwerte

Zur Erinnerung: Die Einführung des Tempolimits basiert auf einem langjährigen Austausch zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung, dem LBM, dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD). Hintergrund waren unter anderem die im Mai 2020 durch den LBM vorgenommene Schalltechnische Untersuchung sowie die Messergebnisse des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die jede für sich eine deutliche Überschreitung der zulässigen Lärmwerte und Stickstoffdioxid-Grenzwerte in der Innenstadt nachweisen – verursacht hauptsächlich durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der B9.