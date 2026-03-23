Bad Neuenahr-Ahrweiler gefragt Das sagen die Bürger zum Ergebnis der Landtagswahlen Nina Legler 23.03.2026, 19:00 Uhr

i Manuel Densing aus Brohl-Lützing findet es schade, dass die SPD die Wahl nicht für sich entscheiden konnte. Nina Legler

Die CDU ist sowohl auf Landesebene als auch im Kreis Ahrweiler Sieger der Landtagswahl. Doch wie zufrieden sind die Menschen im Kreis mit diesem Ergebnis? Unsere Zeitung war in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs und hat sich bei den Bürgern umgehört.

Ein Sieg für die CDU, eine Niederlage für die SPD und eine starke Zunahme der Wählerstimmen bei der AfD: Richtig überrascht über die Ergebnisse der Landtagswahl im Kreis und im Land zeigt sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach dem Wahltag niemand. So auch Emrah Tümkaya, der den Ausgang der Wahl recht vorausschaubar fand: „Zwar hatte ich erwartet, dass es zwischen SPD und CDU noch ein etwas knapperes Rennen gibt, aber es hat mich nicht überrascht, ...







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