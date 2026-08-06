Yachthafen, Fähre und Co.
Das Rhein-Niedrigwasser im Kreis Ahrweiler in Bildern
Viel Schlick gibt es an der Einfahrt des Rheinhafens in Oberwinter momentan zu sehen.
Viel Schlick gibt es an der Einfahrt des Rheinhafens in Oberwinter momentan zu sehen.
Martin Gausmann

Der Pegelstand des Rheins liegt auch im Kreis Ahrweiler auf einem Negativrekordniveau. So wenig Wasser wurde dort seit Beginn der Aufzeichnung noch nicht gemessen. Wir haben einige Fotos vom Rheinufer zusammengetragen.

Die Rekordpegelstände und das Niedrigwasser im Rhein beschäftigen auch die Menschen im Kreis Ahrweiler. Wir haben uns am Rheinufer umgesehen und einige Bilder vom Niedrigwasser im Rhein zusammengetragen. Der Pegelstand in Oberwinter lag am Donnerstagnachmittag bei 2 Zentimetern, in Andernach bei 20.
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