Minigolfclub Bad Bodendorf Das neue Vereinsheim zieht nicht nur Minigolfer an Judith Schumacher 12.04.2026, 14:00 Uhr

i Einen dicken Haken können die Stadt Sinzig und Bürgermeister Andreas Geron (Mitte) an das Wiederaufbauprojekt Minigolfanlage machen. Judith Schumacher

Nicole Hansen, vom Minigolfclub Bad Bodendorf, ist froh über die Fertigstellung des Vereinsheims. Der Wiederaufbau begann hier im Jahr 2024. Es ist nicht die einzige Sport- und Freizeitanlage, bei der in Bad Bodendorf einiges passiert ist.

Projekt für Projekt geht es mit dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal auch im Stadtgebiet von Sinzig voran. Der neuere Ortsteil nahe der Ahr war sehr stark von den Fluten betroffen. Wohnhäuser, Thermalbad und Sportanlagen wurden zerstört.







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