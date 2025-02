Sitzung der KG Rot-Weiß Westum Das Murreland feiert sein Prinzenpaar Jochen Tarrach 11.02.2025, 13:00 Uhr

i Von ihrer Ehrentibüne aus verfolgten Prinz Sascha, Prinzessin Claudia und das Kinderprinzenpaar Mia und Paul das Geschehen auf der Bühne Jochen Tarrach

Das war eine Karnevalssitzung der Extraklasse: Das Murreland war am Wochenende jeck unterwegs. Und so wurde auch das erste Prinzenpaar in fünf Jahren erfolgreich inthronisiert.

Nach fünf Jahren gibt es mit Sascha I. und Claudia I. (Grzenia) wieder ein Prinzenpaar in Murreland rund um Westum. Waren die Namen der neuen Regenten zwar schon seit Wochen bekannt, so war doch am Samstag, 8. Februar, erst die offizielle Inthronisierungssitzung der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Westum im Murrepalast „Auf der Galters“.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen